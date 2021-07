Existe o risco de novas inundações, alertam as autoridades.

Mau tempo

Cuidados a ter em caso de tempestade esta madrugada

Madalena QUEIRÓS Existe o risco de novas inundações, alertam as autoridades.

A MeteoLux alterou para verde o alerta laranja que previa "fortes trovoadas" entre as 16h00 e as 22h00 de hoje. O cenário de "chuvas fortes, rajadas de vento muito fortes" e granizo em todo o país parece estar afastado. Com a memória dos últimos eventos meteorológicos, o Serviço de Incêndio e Salvamento do Grão-Ducado (CGDIS) recorda alguns "conselhos" a adoptar em causa de mau tempo. Se estiver em casa, "abrigar objectos sensíveis ao vento" que estejam no exterior e "fechar as janelas e portas". Deve também "evitar a utilização de telefones e aparelhos eléctricos com fio".

Se estiver no exterior no momento da tempestade, "não se abrigue debaixo das árvores" mas, se possível, "deite-se no chão". Para facilitar o trabalho dos serviços de emergência, "comunicar rapidamente os surtos de incêndio" e qualquer incidente.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.