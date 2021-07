O mau tempo voltou na terça-feira à noite ao Luxemburgo, mas sem a intensidade da tempestade que arrasou o país a 14 e 15 de julho.

Chuvas fortes voltam a causar danos no Luxemburgo

O mau tempo voltou na terça-feira à noite ao Luxemburgo, mas sem a intensidade da tempestade que arrasou o país a 14 e 15 de julho.

Episódios localizados de fortes chuvas voltaram a causar perturbações no Grão-Ducado, em particular, no sul.

Várias estradas foram encerradas perto de Dippach e Käerjeng. Em Schouweiler, várias pessoas foram apanhadas por uma súbita onda de água. Na Rue de l'Eglise, a garagem subterrânea de uma casa ficou inundada com quatro pessoas lá dentro. Foi preciso a intervenção dos bombeiros para as retirar em segurança (ver imagens).

Várias estradas foram bloqueadas em Garnich e Hautcharage, mas também várias pequenas estradas como a CR 149 (entre Erpeldange e Bous).



O serviço meteorológico nacional (Meteolux) tinha emitido um alerta amarelo na por causa da possibilidade de tempestades mais fortes. Para esta quarta-feira, o Meteolux não emitiu nenhum alerta mas pode continuar a chover.

