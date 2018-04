Os bombeiros foram chamados para mais de 200 intervenções devido ao mau tempo que se sentiu no Luxemburgo durante a noite de domingo e madrugada desta segunda-feira, de acordo com um balanço do 112.

Mau tempo: Bombeiros intervieram 200 vezes

Domingo à noite, uma violenta tempestade atingiu todo o país. Fortes chuvas, rajadas de vento intenso, granizo e um deslizamento de terra mantiveram os bombeiros ocupados durante toda a noite.

Esta manhã, os bombeiros fizeram um balanço e, entre as 21:00 e a meia-noite, receberam quase 400 chamadas de emergência, as quais levaram a 200 intervenções.

Devido ao grande número de chamadas de emergência, todas relacionadas à tempestade, a unidade de coordenação do CGO (Centro de Gerenciamento de Operações) foi ativada e o número de efetivos reforçado.

[activation du CGO] Centre de Gestion des Opérations suite à un nombre important d’interventions des services de secours à cause du passage d’un front orageux très actif au dessus du Luxembourg. #cgdis pic.twitter.com/0juCVVojaj — Services Secours Lux (@CGDISlux) 29 de abril de 2018

O maior número de ocorrências aconteceu no sul e centro do país, com inundações, queda de árvores ou outros objetos espalhados pelas ruas.

Em Bridel, Kopstal e Bissen ocorreram ainda deslizamento de terras.





