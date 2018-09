Os serviços de meteorologia luxemburgueses colocaram o país sob alerta laranja devido ao mau tempo previsto para a tarde de domingo.

Mau tempo. Alerta laranja entre as 14:00 e as 20:00

Os serviços de meteorologia luxemburgueses colocaram o país sob alerta laranja devido ao mau tempo previsto para a tarde de domingo.

Os serviços de meteorologia luxemburgueses colocaram o país sob alerta laranja devido ao mau tempo previsto para a tarde de domingo. Segundo o MeteoLux, o período mais crítico da tempestade será entre as 14:00 e as 20:00 deste domingo, com maior intensidade no sul do país. Está prevista a ocorrência de trovoada, chuva e ventos fortes, com rajadas entre os 90 e 100 quilómetros por hora.



O mau tempo deverá acalmar já amanhã, mas as temperaturas máximas vão manter-se baixas na próxima semana: entre 13 e 15 graus.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.