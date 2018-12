A chuva e o vento forte vão manter-se durante o fim de semana, tendo o Meteolux mantido o país em alerta amarelo até à tarde de domingo. O vento poderá chegar aos 85 quilómetros por hora.

Mau tempo: Alerta amarelo continua no fim de semana

A chuva e o vento forte vão manter-se durante o fim de semana, tendo o Meteolux mantido o país em alerta amarelo até à tarde de domingo. O vento poderá chegar aos 85 quilómetros por hora.

O Meteolux vai manter o país em alerta amarelo entre as 07:00 de sábado e as 16:00 de domingo, devido ao vento forte.No sábado, o Meteolux prevê ventos fortes com rajadas que podem soprar até 75 quilómetros por hora. Em relação a este sábado, o tempo deverá agravar-se sobretudo durante a noite.



No domingo a intensidade pode mesmo aumentar, podendo o vento chegar aos 85 quilómetros por hora. Segundo as previsões da meteorologia, as rajadas serão acompanhadas de chuva mais intensa sobretudo durante a noite de sábado e domingo de manhã. O mau tempo está na origem de uma depressão sobre o mar do Norte que trará uma massa de ar húmido e vento instável para o Grão-Ducado.



Alerta amarelo: vento já provocou queda de árvores e parou trânsito O Luxemburgo está sob alerta amarelo devido às previsões de vento forte, e a tempestade já fez estragos. Há casos de ramos caídos na estrada. Um autocarro embateu numa árvore caída na estrada.

As temperaturas vão oscilar entre os 4 e os 8 graus durante todo o fim de semana, devendo descer na próxima semana para mínimas de -1, mas sem previsão de neve. A chuva deverá também abrandar já na próxima segunda-feira.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.