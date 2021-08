Prepare-se para uma noite de chuva forte e possível trovoada no Luxemburgo.

Mau tempo

Alerta amarelo. Chuva e trovoada para este sábado

Prepare-se para uma noite de chuva forte e possível trovoada no Luxemburgo.

A chuva não parece querer dar tréguas neste verão. O instituto de meteorologia no Luxemburgo (Meteoux) emitiu um alerta amarelo para chuvas fortes neste sábado à noite.

O alerta vai estender-se até às 22h. É esperada chuva intensa (até 25 litros por m2) e risco de trovoada em todo o território nacional. O vento vai soprar forte com rajadas de até 60km / h.

No domingo, não melhora muito, com temperaturas a rondar máximas de 20º graus, com céu nublado aguaceiros ao longo do dia.

O tempo deverá manter-se assim até quinta-feira, quando é esperado um aumento de temperatura para os 28º graus.







