Mau tempo

Ajudas do Estado poderão ser duplicadas para 100 milhões de euros

O Luxemburgo está disposto a duplicar a ajuda financeira aos sinistrados das cheias de julho, se for necessário.O primeiro-ministro, Xavier Bettel, diz que as primeiras estimativas apontam para prejuízos a rondar os 49 milhões de euros. Até ao momento foram já aplicados cerca de 14 milhões de euros.

Mas se for necessário, o envelope inicial de 50 milhões de euros pode assim duplicar para os 100 milhões.

Uma coisa é certa: "nunca houve uma catástrofe natural tão grave no Luxemburgo". Palavras do primeiro-ministro, que garante que o Governo continua as reuniões consultivas para melhorar o alerta sobre este tipo de situações à população.

O objetivo é salvar vidas e minimizar estragos “na próxima catástrofe”, diz Bettel.



