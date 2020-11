Este organismo de pesquisa para investigadores públicos e privados de toda Europa foi criado no Luxemburgo em agosto de 2020.

Mathias Link nomeado diretor interino do Centro Europeu Espacial no Luxemburgo

A Agência Espacial Luxemburguesa e o Instituto de Ciência e Tecnologia do Luxemburgo (LIST) nomearam Mathias Link como diretor interino do Centro Europeu de Inovação de Recursos Espaciais.

Este organismo de pesquisa para investigadores públicos e privados de toda Europa foi criado no Luxemburgo em agosto de 2020, na sequência de um memorando de entendimento assinado no ano passado entre a Agência Espacial Europeia (ESA) e a Agência Espacial Luxemburguesa, enquadrado da iniciativa SpaceResources.lu.

O acordo tem como objetivo impulsionar a cooperação entre a agência luxemburguesa, o LIST e outros parceiros, em matéria de exploração dos recursos espaciais e de inovação. A ESA deverá juntar-se até ao final do ano como parceiro estratégico.

Mathias Link, atual diretor de assuntos internacionais e recursos espaciais da agência luxemburguesa, vai também agora liderar o desenvolvimento e as atividades do Centro Europeu de Inovação de Recursos Espaciais, com sede no Luxemburgo. Doutorado em física aplicada pela Universidade de Lorraine, na França, e especialista na área de recursos espaciais, Mathias Link foi o responsável pela coordenação da iniciativa SpaceResources.lu desde o seu lançamento em 2016.

Antes de ingressar na Agência Espacial Luxemburguesa, Mathias Link ocupou cargos no Ministério da Economia e na Luxinnovation, e representou o Luxemburgo, por mais de 10 anos, nos comités relacionados com o espaço da União Europeia e da ESA, bem como no Comité das Nações Unidas para os Usos Pacíficos do Espaço Exterior.



