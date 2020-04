Maternidade. Pais já podem voltar a assistir aos partos

A Clínica Bohler voltou a autorizar a presença dos progenitores na sala de partos e nos quartos, mas com determinadas condições.

Por causa da pandemia da Covid-19 os futuros pais ficaram impedidos de estar junto das parturientes na Clínica Boher. Agora a maternidade levantou as restrições e, a partir de hoje, os progenitores já podem acompanhar as mães em trabalho de parto e no pós-parto, anunciou esta clínica dos Hospitais Robert Schuman. Mas há regras para manter a prevenção da contaminação pela covid-19.

A excepção ao levantamento das restrições é feita para os pais com sintomas da doença ou que tenham estado em contacto com outros infetados. Estes têm de continuar afastados, por razões óbvias.

Os restantes progenitores têm de entrar pela tenda de acolhimento, localizada em frente à Clínica, desinfetar as mãos, usar máscara de proteção e continuar a manter o distanciamento social. Estão também obrigados a ficar confinados no quarto da parturiente durante o tempo em que estiverem na clínica. As visitas para os pais são permitidas das 10h00 às 19h00, informa a clínica na sua página do facebook.





