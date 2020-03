No Luxemburgo,as parturientes têm alta hospitalar "o mais cedo possível" para evitar riscos do covid-19. O acompanhamento domiciliário é realizado por equipas especializadas 24 h por dia.

Maternidade do CHL oferece 'serviço hospitalar em casa' logo após o parto

O Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL) quer evitar ao máximo todos os riscos de contaminação das parturientes pelo novo coronavírus. Por isso, quem acaba de ser mãe nesta maternidade, e a parturiente e o recém-nascido apresentam bom estado clínico, vão logo para casa. Contudo, as mães não vão sozinhas.

O CHL dispõe agora de um novo serviço de "hospitalisation à domicile (HAD)", um serviço hospitalar domiciliário realizado por "equipas altamente especializadas" que acompanham a parturiente "durante 24h a 48 horas e de acordo com as suas necessidades clínicas" anuncia o CHL.

"A paciente pode sair cedo porque fica internada em sua casa sob a responsabilidade do médico ginecologista hospitalar", explica ao Contacto o gabinete de imprensa da CHL. Em condições normais, a parturiente deveria "prolongar a sua estadia no hospital, por pelo menos 24 horas".

De acordo com o CHL a saída da maternidade é realizada também pelo hospital, que possui uma viatura especial para a viagem da parturiente, e para que a HAD possa começar o "mais rapidamente possível", indica o comunicado do CHL.

