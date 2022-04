Cerca de 800 bebés nascem na maternidade de Ettelbruck por ano. Embora tenha sido alcançado um acordo para a reabertura, ainda não foi posto em prática e não há data para que isso aconteça.

Centro Hospitalar do Norte

Maternidade de Ettelbruck continua fechada

Susy MARTINS Cerca de 800 bebés nascem na maternidade de Ettelbruck por ano. Embora tenha sido alcançado um acordo para a reabertura, ainda não foi posto em prática e não há data para que isso aconteça.

A maternidade do Centro Hospitalar do Norte, em Ettelbruck, continua encerrada e, para já, não há data prevista para a sua reabertura. Uma informação avançada esta terça-feira pela ministra da Saúde, Paulette Lenert, no Parlamento.

A maternidade do norte do país já está fechada há três semanas e as mulheres que estão prestes a dar à luz continuam a ser encaminhadas para a Cidade do Luxemburgo, para o Centro Hospitalar do Luxemburgo ou para a maternidade de Kirchberg. Cerca de 800 bebés nascem na maternidade de Ettelbruck por ano.

Segundo a lei, em caso de urgência durante o parto um pediatra tem de estar no hospital num curto espaço de tempo. Essa exigência não estava a ser cumprida na maternidade do norte do país, nomeadamente no que respeita aos serviços de neonatologia, devido à falta de pediatras. Segundo a ministra da Saúde, de quatro pediatras disponíveis, dois tiveram de interromper a sua atividade devido a doença.

Embora tenha sido alcançado um acordo para a reabertura da maternidade em Ettelbruck, ainda não foi posto em prática e não há data para que isso aconteça.

Os ministérios da Saúde e da Segurança Social aprovaram um conceito de cuidados neonatais desenvolvido pelo Centro Hospitalar do Norte (CHdn) em parceria com o Centro Hospitalar do Luxemburgo (CHL).

Paulette Lenert garante, que os grupos de trabalho estão a trabalhar para que reabertura daquela maternidade ocorra o mais rapidamente possível.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.