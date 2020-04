O internacional luxemburguês conta o que passou por causa do coronavírus. Regressou ao Grão-Ducado depois do campeonato ter parado na Ucrânia. Tem pressa em voltar aos relvados e solidificar a sua carreira, mas mostra-se preocupado com o evoluir da crise sanitária.

Luxemburgo 6 min.

Marvin Martins e a pandemia. “Espero que o vírus não mate também o futebol"

Álvaro CRUZ O internacional luxemburguês conta o que passou por causa do coronavírus. Regressou ao Grão-Ducado depois do campeonato ter parado na Ucrânia. Tem pressa em voltar aos relvados e solidificar a sua carreira, mas mostra-se preocupado com o evoluir da crise sanitária.

“Só quero que tudo isto passe e que as coisas voltem à normalidade o mais depressa possível. Nunca esperei viver uma situação destas. Aliás, acho que ninguém estava preparado para enfrentar uma crise sanitária tão devastadora”, desabafa Marvin Martins, após mais uma sessão de treino em casa.

Marvin tem 25 anos e nasceu no Luxemburgo. É filho de pais cabo-verdianos e cumpre a sua primeira época como jogador profissional de futebol no Karpaty Lviv, equipa da primeira Liga ucrâniana. Como muitos outros em todo o mundo, teve de interromper a sua atividade devido à pandemia do coronavírus, e foi obrigado, como todos, a um confinamento caseiro que não mata, mas mói.

Reside atualmente no Grão-Ducado, em Schifflange, na casa dos pais, e chegou ao país a poucas horas do encerramento das fronteiras. Repatriado da Ucrânia, in-extremis, através da embaixada luxemburguesa em Praga, teve que deslocar-se a Kiev, apanhar o último voo disponível para Bruxelas, onde a família o foi buscar, para depois rumar ao Luxemburgo.

“Foi complicado para regressar. A situação na Urcânia agravou-se bastante nos últimos dias, mas ainda assim fomos dos derradeiros campeonatos a interromper os jogos. Disputámos dois encontros à porta fechada, mas depois a situação tornou-se insustentável e fomos obrigados a suspender as completamente as competições, como aliás aconteceu também nos outros países. O problema é que na Ucrânia não existe embaixada luxemburguesa. Tive de recorrer à que ficava mais perto, em Praga, na República Checa, para poder regressar, mas foi uma sorte. Lá consegui um voo de Kiev para Bruxelas e depois foram-me lá buscar. Foi uma aventura...”, explica com um sorriso.

Goleador e totalista em jogos do campeonato

Lamenta que o campeonato tenha sido interrompido, mas foi obrigado a resignar-se perante a crise que se vive um pouco por todo o planeta.

“É pena ter interrompido a carreira desta forma, logo na minha primeira época como profissional. Era dos únicos jogadores totalistas da equipa e até já marquei golos. Pessoalmente, estava a fazer uma boa época, mas a saúde é a coisa mais importante. Tenho de compreender a situação, apesar de não ser benéfica no meu caso específico, nem para quem vive do futebol. O número de mortes no mundo inteiro é algo que não podemos ignorar, uma verdadeira tragédia para a humanidade”, lamenta o longilineo defesa lateral direito.

Quando a pandemia chegou à Ucrânia, no início de março, Marvin nunca pensou que atingisse as atuais proporções e concentrou-se apenas em continuar jogar, mas agora começa a desesperar e reza para que as coisas melhorem o mais depressa possível para regressar à competição.

“Eu lá vivia num apartamento sozinho e estava concentrado apenas em treinar e jogar. Ouvia o que se dizia sobre o coronavírus e não ligava muito, mas depois comecei a ver que a situação se estava a complicar seriamente. Após o campeonato ter parado ainda íamos treinar. Eles colocavam à nossa disposição a sala de fitness e musculação para podermos treinar divididos em vários grupos, sob medidas de proteção, é claro, mas era complicado. Podemos treinar individualmente para manter a forma, mas é muito diferente de quando estamos em competição. Os treinos com bola no campo não são fáceis de substituir. Depois, cada um acabou por ir para casa. Oxalá isto melhore rapidamente para disputarmos os dez jogos que faltam do campeonato”, desabafa.

A vida em Lviv, fora do futebol, era passada maioritariamente em casa e os contactos restringiam-se apenas ao diálogo com o também internacional luxemburguês e vizinho, Tim Hall.

“Às vezes íamos às compras, mas tinhamos que usar máscara como precaução. A Ucrânia não é o Luxemburgo. Aqui as condições de saúde são muito melhores. Lá, não podíamos facilitar. Depois de ir ao supermercado, regressava logo a casa e lá ficava. Falava às vezes com o Tim, mas a vida tornava-se aborrecida e bastante monótona”, recorda.

Treinar no Grão-Ducado à espera de regressar

No Luxemburgo, Marvin continua a treinar. Em casa dos país, onde aproveita para fazer abdominais e vários tipos de exercícios físicos, mas também sai algumas vezes para ir correr.

“Temos programas individuais facultados pela equipa técnica e faço questão de os cumprir. Sigo tudo à risca porque tenho que me manter em forma, apesar dos condicionamentos. Penso muito no que se vai seguir a toda esta crise... pessoalmente, gostava que a competição retomasse. Era importante disputar os jogos que faltam para terminar a época.”

Marvin Martins começou a jogar futebol no FC Schifflange, com seis anos, e depois foi para o Racing Luxembourg. Já como sénior representou a Jeunesse d’Esch e na última época jogou no Progrès Niederkorn, de onde se transferiu em Julho do ano passado para o Karpaty. Depois de ter dado nas vistas e chegar à seleção luxemburguesa foi alvo do interesse por parte de vários clubes estrangeiros, mas acabou por rumar à Ucrânia, na sua primeira experiência como profissional que considera estar a ser bastante positiva.

“Trabalhei muito para chegar a um clube profissional. Depois de ter conseguido entrar no mundo do futebol a sério é uma pena ter acontecido isto. Pessoalmente, era muito importante para mim terminar esta época e tentar chegar a outro patamar para evoluir na carreira”, vinca.

“Espero que o vírus não mate também o futebol. Esta situação levanta muitas dúvidas sobre a continuidade dos campeonatos e de como as coisas se vão passar assim que a crise for superada. As dúvidas são muitas. Tenho 25 anos e sou um dos mais velhos da equipa que é composta por jogadores muito jovens. A situação dos salários também é complicada porque não sabemos como será até ao final da época. Os cortes que a esmagadora maioria dos clubes estão a implementar vão condicionar muito a vida de toda a gente, sobretudo a dos profissionais. Os maiores emblemas ainda se vão aguentar, mas os de menor expressão vão passar por grandes dificuldades. Os apoios serão menores e os patrocinadores vão escassear devido à recessão económica global. Tudo isso gera muitas dúvidas e perguntas para as quais ainda não temos as respostas”, lamenta.

Campeonato e seleção luxemburguesa

Marvin Martins é também internacional A pela seleção luxemburguesa. A paragem forçada dos campeonatos é uma preocupação acrescida para o defesa de origem cabo-verdiana que quer continuar a representar os ’leões vermelhos’.

“Infelizmente, a seleção nacional teve de anular os jogos que tinha agendados contra as congéneres de Chipre e do Montenegro, em março. Era mais uma boa oportunidade para disputar encontros internacionais que são sempre importantes para qualquer jogador. Vamos ver como as coisas evoluem nas próximas semanas e permaner positivos.”

Jogar num campeonato profissional e competir internacionalmente pela seleção são objetivos prioritários para Marvin que quer continuar a evoluir como jogador profissional.

“Só podemos evoluir contra os melhores. Seja pelos clubes ou pela seleção. Noto isso na Ucrânia onde existem várias equipas de gabarito internacional como o Shakhtar Donetsk e Dinamo de Kiev, entre outras, que nos obrigam a jogar a uma intensidade bastante superior à que se joga no Luxemburgo. A nível de seleção, também vai ser importante jogar a Liga das Nações contra equipas de uma divisão superior. Quero continuar a evoluir como jogador profissional em todos os aspetos. Oxalá esta pendemia termine o mais depressa possível para voltarmos, todos, a viver as nossas vidas e a ser felizes”.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.