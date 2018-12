Martine Hansen é a nova líder da bancada parlamentar do Partido Cristão Social (CSV). A deputada foi eleita esta quarta-feira, sucedendo no cargo a Claude Wiseler.

Martine Hansen é a nova líder parlamentar do CSV

De acordo com a RTL, 19 dos 21 parlamentares do CSV estiveram presentes na votação. Hansen foi eleita com 15 votos a favor. Três deputados votaram contra e um absteve-se. Gilles Roth e Léon Gloden assumem os cargos de vice-presidentes do grupo parlamentar dos cristãos-sociais.

Aos 52 anos, Martine Hansen torna-se assim a primeira mulher a liderar a bancada parlamentar do maior partido da oposição.