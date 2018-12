O grupo parlamentar do Partido Cristão Social (CSV) vai ter um novo presidente. A eleição está marcada para quarta-feira.

Martine Hansen a um passo de ser a primeira mulher líder parlamentar do CSV

Manuela Pereira O grupo parlamentar do Partido Cristão Social (CSV) vai ter um novo presidente. A eleição está marcada para quarta-feira.

Claude Wiseler, 58 anos, coloca o lugar de presidente do grupo parlamentar do CSV à disposição. A eleição do novo líder dos cristãos-sociais no Parlamento acontece no mesmo dia em que o novo Governo toma posse.

Wiseler renunciou ao cargo logo após as legislativas de 14 de outubro – onde foi cabeça-de-lista e candidato do CSV a primeiro-ministro – mas a eleição do novo líder para o grupo parlamentar foi adiada para o fim das negociações de coligação. Uma decisão tomada, a 16 de outubro, pelo conselho nacional do CSV que mantinha esperança no fracasso das negociações entre liberais, socialistas e ecologistas com vista à formação de um novo governo.

Assim sendo, os 21 deputados cristãos-sociais reúnem-se na quarta-feira para eleger um novo líder. O único candidato conhecido ao posto é a deputada e antiga ministra, Martine Hansen.

Em declarações esta segunda-feira à Rádio Latina, Martine Hansen falou num “desafio” que “não será fácil”, assumindo desde já o objetivo de deixar a bancada da oposição dentro de cinco anos.

Se for eleita, o que parece não haver dúvidas, Martine Hansen será a primeira mulher a assumir a presidência do grupo parlamentar do CSV.

Hansen diz que quer continuar a fazer uma oposição “ construtiva”.

Martine Hansen, 52 anos, era desconhecida do grande público até abril de 2013, altura em que foi chamada por Jean-Claude Juncker para substituir François Biltgen. De diretora do liceu agrícola de Ettelbruck a ministra do Ensino Superior e da Investigação. Hansen deu, assim, os seus primeiros passos na política, entrando 'pela porta grande'. Nas legislativas antecipadas de 2013 é eleita deputada, funções que ocupa desde então.

Claude Wiseler é presidente da bancada parlamentar dos cristãos-sociais há quatro anos (outubro de 2014). Foi ministro dos Transportes e da Função Pública em dois governos sucessivos, entre 2004 e 2013.

Já o sucessor de Marc Spautz na presidência do Partido Cristão Social será escolhido a 26 de janeiro de 2019, no congresso nacional do maior partido da oposição. O deputado e vereador da capital, Serge Wilmes, já assumiu publicamente estar disposto a assumir essas funções.





