Mars Di Bartolomeo. "Esta é a nossa última oportunidade"

Danielle SCHUMACHER O presidente da Comissão Constitucional afirma, em entrevista, que é possível terminar o processo de revisão até ao fim do ano. Alerta que o Parlamento não tem o direito de falhar nesta matéria.

Há muito para reformar na lei magna que vai reger o Luxemburgo, incluindo em relação papel do Grão-Duque como Chefe de Estado. Há sete meses que Mars Di Bartolomeo (LSAP) lidera o trabalho da Comissão Constitucional. Apesar da dificuldade de se conseguir uma grande reforma constitucional, como inicialmente estava previsto, mantém-se o desafio de atualizar o texto da lei fundamental de 1868. Uma missão que pode ser concluída antes do final de 2020.

Sucedeu a Alex Bodry como presidente da Comissão Constitucional em janeiro, seu colega do Partido Socialista, considerado como um dos pais da reforma constitucional. É um legado pesado?

Não pretendo substituir Alex. Tenho o meu próprio estilo e Alex tem sido um camarada durante muitos anos. Partilhamos o mesmo ADN mas temos características diferentes. Quando mudou do Parlamento para o Conselho de Estado, sugeriu que eu assumisse a presidência da Comissão Constitucional. No acordo da coligação, foi também estipulado que deveria caber ao LSAP a direção desse processo. Até Paul Henri Meyers (CSV), da oposição, achou que eu deveria assumir esta tarefa.

Ao contrário de Alex Bodry, não é um advogado. Não será isso uma desvantagem?

Não sou advogado, mas sou um cidadão. Uma constituição estabelece as regras básicas para a coexistência dos habitantes de um país. Portanto, não se trata apenas de direito, mas também de viver juntos. É por isso que a Constituição também deve ser adaptada. Estamos perante um texto muito antigo que já não corresponde à realidade. É por isso que também é bom que eu, como presidente, não seja o único responsável por esta revisão, mas que a tarefa esteja dividida entre vários ombros e que possamos contar com um excelente trabalho preparatório.

De que ombros estamos a falar?

Os meus três correlatores : Léon Gloden (CSV), Simone Beissel (DP) e Charles Margue (Déi Gréng) e todos os outros membros da Comissão Constitucional. A cooperação é excelente e o ambiente no comité é muito bom. Bastante diferente de quando, em 2018, o CSV tinha questionado algumas premissas preliminares e o consenso existente, levando a que um certo mal-estar se instalasse.

Sob a presidência de Alex Bodry tinha sido acordado rever a Constituição existente, assumindo partes importantes do texto da reforma. Não há, portanto, uma ruptura com a lei fundamental existente, nem com 15 anos de trabalho do texto da reforma. Existem certamente diferenças de opinião, mas existe um consenso sobre os pontos principais.

O grande desafio agora é fundir os dois textos de modo a criar um todo coerente. Estou confiante de que o comboio chegará em segurança ao seu destino.

Com a pandemia de covid-19 e o confinamento, a Constituição desapareceu de certa forma dos ecrãs de radar. Há algum atraso no processo?

É claro que a luta contra a covid-19 e os seus impactos tem sido uma prioridade para o Parlamento nos últimos meses. Mas os trabalhos sobre a Constituição estão longe de estar parados. Leon Gloden introduziu agora o capítulo sobre justiça. As opiniões divergem sobre a independência das diferentes partes do poder judicial. Contudo, nenhuma das partes está a questionar a independência enquanto tal. Existem nuances, tais como decidir se a independência deve aplicar-se ao sistema como um todo ou apenas ao poder judicial, excluindo o Ministério Público, como pretende o CSV.

Está também a trabalhar sobre o futuro da forma de governo e das instituições. Em que ponto se encontra neste trabalho?

Elaborei as minhas propostas com base na actual Constituição e no texto de reforma, mas também com base nos 30 pontos sobre os quais existe consenso, e pude contar com a excelente equipa do Parlamento e do grupo. O meu texto foi agora submetido ao Comité Institucional. Além disso, poderia sempre pedir conselhos a Alex Bodry e Paul-Henri Meyers se estivesse inseguro ou se tivesse dúvidas. O comité tratará do texto após as férias. As primeiras reações indicam que eu não fiz tudo mal (risos).

Há alguma inovação fundamental no seu texto?

Em comparação com a Constituição actual, sim. Mas não há revolução. Os capítulos pelos quais sou responsável dizem respeito à forma de governo, ao território, ao papel do chefe de Estado, à monarquia, ao Governo, às relações entre o Estado e as comunidades religiosas, ou seja, as instituições, com excepção do Parlamento, do Conselho de Estado e das comunas. Simone Beissel é responsável pelo capítulo sobre direitos e liberdades; Charles Margue trabalha sobre o Parlamento e o Conselho de Estado e Léon Gloden sobre as comunas.

A reforma constitucional não pode tolerar a pressão do tempo

É também importante para mim que a Constituição revista defina uma monarquia moderna e transparente, na qual o Chefe de Estado (o Grão-Duque) encontre o seu papel numa democracia parlamentar. Os pontos essenciais da relação entre o Estado e o Chefe de Estado devem ser consagrados na Lei fundamental, a começar pela relação entre o Governo e o Chefe de Estado. É também necessário estudar o impacto em pontos tais como a sucessão grão-ducal, a regência ou a possibilidade de abdicação. O tempo em que tais coisas foram definidas num pacto familiar acabou.

É evidente que o texto tem em conta as recomendações do relatório Waringo sobre a monarquia. Como o texto da reforma proposta em 2018 já propunha algumas alterações. O Tribunal Grão-Ducal terá o seu próprio estatuto. As obrigações financeiras do Estado para com o Tribunal também serão obviamente tidas em conta. A Constituição visa dar ao Grão-Duque a possibilidade de organizar a sua casa no interesse público.

O capítulo em que está a trabalhar trata também das relações entre o Estado e as comunidades religiosas. Em 2015, as partes tinham chegado a acordo sobre um compromisso neste contexto, mas este ainda está pendente nos termos do direito constitucional. Isso mudou?

Presumo que sobre este ponto retomaremos as passagens do texto da reforma que acordámos em 2018. Isto significa que se afirma que existe uma separação entre as comunidades religiosas e o Estado.

E agora, e quanto ao calendário?

A reforma constitucional não pode tolerar a pressão do tempo. Os meus antecessores passaram 15 anos a trabalhar na grande reforma, pelo que hoje não há razão para pressa. Temos de dedicar o tempo necessário para completar o projecto. Mas eu quero mesmo terminar o projeto. Como antigo Presidente do Parlamento, aprendi uma coisa acima de tudo: na política, também é preciso ser paciente. E é precisamente disso que eu beneficio como presidente da Comissão Constitucional. Uma Constituição completamente nova, como tínhamos planeado inicialmente, teria sido, evidentemente, a melhor solução.

Mas a revisão da actual lei fundamental é a segunda melhor solução depois de uma Constituição nova. No entanto, todos os envolvidos devem compreender que esta é a nossa última oportunidade. Já não temos o direito de falhar. Gostaria de ver os textos propostos para os capítulos individuais até ao final deste ano.

