Conselho Comunal

Maria Eduarda Macedo é a nova conselheira comunal da Cidade do Luxemburgo

Manuela PEREIRA A portuguesa Maria Eduarda Macedo estreia-se no conselho comunal da Cidade do Luxemburgo.

Filha da cantora e atriz Simone de Oliveira, Maria Eduarda Macedo vai substituir o veterano ecologista Carlo Back, que anunciou esta segunda-feira a sua retirada da política, aos 69 anos. Abandona hoje as funções de conselheiro comunal e as de deputado no início de 2022.

Cláusula de residência abolida também para candidatos estrangeiros às comunais O Luxemburgo continua, no entanto, a registar um défice democrático importante devido à exclusão dos estrangeiros das eleições legislativas.

Os Verdes (Déi Gréng) ainda não tornaram público quem irá suceder a Carlo Back no Parlamento, mas no conselho comunal da capital já é oficial e é uma portuguesa.

Maria Eduarda Macedo, de 62 anos, vive no Luxemburgo há 36 anos. Tradutora nas instituições europeias, estreou-se na política em 2011, concorrendo às eleições comunais pelos Verdes, na altura em que os ecologistas governavam a capital em coligação com os liberais.

Em 2017 repetiu a candidatura, escrutínio que relegou os Verdes para a oposição, agora com ‘voz’ portuguesa.

