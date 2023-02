As temperaturas mínimas podem chegar aos 10 graus negativos já no final de fevereiro e manterem-se em março. Prepare-se para um mês de muito frio.

Março vai ser gelado e com mais neve no Luxemburgo

Paula SANTOS FERREIRA As temperaturas mínimas podem chegar aos 10 graus negativos já no final de fevereiro e manterem-se em março. Prepare-se para um mês de muito frio.

Os próximos dias vão ser já mais frios no país, com temperaturas geladas que vão aumentar e permanecer em março.



Na próxima semana, os valores mínimos vão cair até aos cinco graus negativos e as máximas não ultrapassarão os seis graus positivos, indicam as previsões do Meteolux. Mas vai ficar ainda mais frio no Luxemburgo.

“No Luxemburgo, em termos de temperaturas, podemos ter valores mínimos a aproximarem-se dos -10ºC agora no final de fevereiro e início de março, e ao longo de março teremos maior frequência de noites com temperaturas negativas do que o normal”, diz ao Contacto Francisco Rodrigues, geógrafo físico, cientista do ambiente e co-fundador do site de previsões meteorológicas BestWeather.

Também os dias serão gelados, pois os “valores diurnos também serão abaixo do normal, valores com dificuldade para ultrapassar os 10ºC” positivos, acrescenta este especialista.

De onde vem o frio?

Além do frio, março será marcado por ocorrência de mais neve do que o habitual para este mês. Aliás, vai estar bastante frio na Europa central em geral, adianta Francisco Rodrigues.

Qual a razão deste frio polar? “Uma maior predominância de ventos de leste/nordeste que transportam o ar frio vindo do interior do continente Euro-Asiático e da Escandinávia”, explica este especialista.

Estas previsões já fazem arrepiar os mais “friorentos”, mas trazem vantagens: “Com estas condições previstas poderá haver alguma recuperação da situação de seca em partes da França e do Benelux e também uma recuperação da espessura de neve nos Alpes”. Uma boa notícia para o turismo de inverno e amantes de esqui.

De acordo com as previsões meteorológicas, esta é a situação prevista para a primeira quinzena de março, devendo manter-se até ao final do mês. A chegada da primavera ao Luxemburgo poderá, por isso, ser celebrada com mais frio do que o habitual.

Portugal. Muita chuva e frio

Também em Portugal o frio se fará sentir de forma mais intensa do que o habitual no final de fevereiro e março. E virá acompanhado de muita chuva, prevê Francisco Rodrigues. É que, como explica, “as massas de ar frio irão interagir com o ar mais quente que vem do Atlântico, gerando instabilidade e tempo mais revolto”. Também na Península Ibérica deverá haver uma “melhoria das reservas hídricas pois prevê-se que chova bastante”.

