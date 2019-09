As quatro marchas superaram as expetativas num protesto que cortou o trânsito na capital.

Marcha pelo Clima no Luxemburgo.Mais de cinco mil pessoas tomaram o centro da cidade

Teresa CAMARAO As quatro marchas superaram as expetativas num protesto que cortou o trânsito na capital.





Foi anunciada como “a maior manifestação climática jamais vista no grão-Ducado” e a julgar pelo entusiasmo dos organizadores, cumpriu as expectativas. A dimensão do protesto, que saiu de quatro pontos diferentes da cidade, só foi percetível quando as marés se cruzaram na praça da Constituição.

Perto de cinco mil pessoas, seguiram juntas até à praça da Clairefontaine. O número foi repetido e saudado no palco que a organização fez questão de montar junto ao gabinete do primeiro-ministro Xavier Bettel, para exigir medidas concretas para combater as causas que levam ao aquecimento global e as consequentes alterações climáticas.

"Estamos a consumir mais do que podemos, o nosso estilo de vida está a matar o planeta e é um dos maiores problemas que temos pela frente. Eu estou a tentar mudar muita coisa. Só uso o carro quando tem mesmo de ser, estou a repensar a minha alimentação e sinto que só não consigo ir mais longe porque a minha família não está tão consciente como eu queria. O sistema condena-nos a este tipo de consumo, é o sistema que nos está a matar", resume Maria, uma das muitas jovens na casa dos 20 anos que participou no protesto.

Depois da greve dos estudantes da semana passada, a 20 de setembro, muitos voltaram à rua esta sexta-feira para participar na marcha que encerrou a semana de ação global pelo clima.

“Viemos pelo nosso futuro e para mostrar que temos voz”, explicaram Emma e Julie, de 15 e 14 anos. “Ficar em casa não adianta nada”, reforçaram.









Desta vez a convocatória foi "para todas as idades" e os mais velhos não faltaram. Lado a lado, as diferentes gerações entoavam as palavras de ordem que exigiam "justiça climática, já" e recordavam que "o poder pertence ao povo".

"O nosso estilo de vida é um problema, não podemos continuar a viver como vivemos agora porque precisaríamos de seis planetas", reforça Francis, reformado, que aos 71 anos trocou o carro antigo por um híbrido e cultiva os próprios legumes na horta improvisada.

À parte das experiências pessoais, grande parte dos manifestantes apontaram baterias ao sistema. "É o nosso grande problema. Ninguém nos pergunta se queremos consumir assim, se queremos ou não queremos plásticos. Condenam-nos e pronto", lamenta Marie, a professora já reformada que se juntou ao protesto pela mão de antigos alunos.

"Estamos a esgotar os recuros e acho que temos de pensar não só o nosso estilo de vida como o sistema que o proporciona", acrescenta, no mesmo sentido, Michele.

"Unidos pela Justiça Climática", pelo menos 33 organizações estiveram representadas, entre sindicatos, ONG's e associações dos direitos humanos. A coligação, que mobilizou milhares cortou o trânsito, temporariamente, por onde passou. Lideradas pela OGBL, LCGB, pelos jovens do Youth Climate Change pelas 25 plataformas do Votum Klima saíram da Gare, do fórum Geesseknäppchen do liceu dos Garçons e da praça da Europa.

Além da chuva intermitente, o protesto pacífico foi acompanhado de perto pelas autoridades que não quiseram comprometer-se com um número oficial de participantes.

