Marcha pelo clima no Luxemburgo. E depois?

Teresa CAMARAO No protesto que encerrou a semana de acção global pelo clima, quisemos saber até que ponto é que os manifestantes estão dispostos a abdicar do estilo de vida para salvar o planeta. Das energias renováveis à abolição do plástico há inúmeras soluções no país onde a revolução começa nas “pequenas coisas”.

Zeferino tem a casa a arder. “A desflorestação e a destruição da nossa floresta contribuem para a erosão dos solos. Destroem o nosso habitat e provocam um grande desequilibro”, realça o indígena que voou do norte da Argentina para o centro da Europa com a delegação da tribo Kolla, a segunda maior do país depois dos Mapuche.

Juntaram-se à marcha pelo clima, no Luxemburgo, desta sexta-feira, 27 de setembro. Subiram ao palco da praça Clairefontaine para denunciar as consequências das alterações climáticas na primeira pessoa. Só na semana passada, trezentas árvores da floresta de Óran caíram às mãos dos madeireiros locais. O risco são as inundações. A subida do rio ameaça quem vive nas margens.

Antes, quando as quatro marés de manifestantes que percorreram o centro da capital desaguaram na praça da Constituição, os Kolla falaram ao Contacto sobre a importância da defesa da biodiversidade. Solidários com os “irmãos da floresta” da Amazónia apontaram o dedo ás políticas que atacam “todos aqueles que defendem os animais, as plantas e o equilibro da floresta onde e de que vivemos”.

O traje típico, o castelhano travado em “jota” e as cores berrantes do quadriculado da bandeira, destacavam-nos entre os mais de cinco mil que marcharam contra o aquecimento global.

As críticas ao sistema que impõe os padrões de consumo do ocidente, serviram de fio condutor entre quem luta há cinco séculos pela própria existência e quem despertou, mais recentemente, para a situação extrema que, só no mês de junho, cozeu centenas de mexilhões na costa da Califórnia e derreteu mais de dez mil milhões de toneladas de gelo na Gronelândia, num só dia.

Passo a passo

“Aqui no Luxemburgo temos uma vida de luxo, as pessoas não estão habituadas a deixar o carro em casa nem a não deitar comida fora”, reconhece Marie, a professora de 71 anos que acompanhou os antigos alunos ao protesto que juntou mais de 30 organizações, entre ong’s e sindicatos, sob o lema “Unidos pela Justiça Climática”. Sem pestanejar acrescenta que o sistema “é o maior problema”. Propõe uma revolução branda. “Temos de começar a inverter a situação passo a passo. Espero que estas demonstrações globais dos países mais ricos tenha algum impacto nos políticos”.

A questão da mudança dos comportamentos individuais é referida por grande parte dos manifestantes entrevistados pelo Contacto. Outros, como Jessica Lopes, sindicalista da OGBL, defendem uma alteração profunda das lógicas do nosso sistema económico: “é preciso mudar a situação dos trabalhadores” e “não pode haver um combate às alterações climáticas que aumente a desigualdade”.

“É obvio que o maior problema é o sistema. É o consumo a que o sistema capitalista nos condena, mas se eu mandasse, acabava imediatamente com os sacos de plástico. Começar pelo mais pequeno também e importante”, sintetiza outra delegada sindical, Antónia Afonso da LCGB.

A caminho dos 30 anos, David acredita que só o método científico é capaz de salvar o planeta. “Não diria que o sistema capitalista seja o problema. Isso é dramatizar demasiado. As pessoas que têm dinheiro são forçadas a ter esse modo de vida. Quanto mais dinheiro, mais tentações. Somos parte do problema, não somos o problema”.

Anna trocou Dublin pelo Luxemburgo há menos de uma semana. Não é vegetariana mas começou a moldar a alimentação aos estudos que atribuem á industria pecuária 8% do consumo de água mundial, 18% das emissões de gases com efeito de estufa e 37% do metano emitido pelas actividades humanas. Empenhada em reduzir a pegada ecológica, acredita que mais do que a carne, o problema é o capitalismo que proporciona o consumo desenfreado. Não cruza os braços, embora pense que “o sistema está tão "estabelecido" que vai ser muito difícil mudá-lo”.

Soluções há muitas

Se mandasse por um dia, a irlandesa de 22 anos apostava imediatamente numa rede de transportes públicos. “Eliminar os carros não é eliminar os problemas, mas acredito que é um passo importante para travar as alterações climáticas”. Uns metros á frente, a luxemburguesa com o mesmo nome na variante em francês, Anne, resiste à ideia de poder. Não quer mandar, está disposta a dar o melhor para “deixar de ser avarenta com o dinheiro e estar sempre a querer mais. Reduzir e ver como poderia ser feliz com menos”.

Hassan e Philipe, ambos com um quarto de século, apontam baterias ao investimento em energias não renováveis. O primeiro também está revoltado com a quantidade de plástico que “vai direitinho para o oceano”. Tem reduzido o desperdício e tentado contornar o problema, apesar de se sentir boicotado. No mesmo barco, a professora Marie questiona o “sistema onde ninguém nos pergunta se queremos ou não os plásticos”.

Iris é mais radical. Tem 13 anos e mudava tudo porque “assim não está a funcionar”. Propõe um domingo sem carros e a distribuição de garrafas reutilizáveis à população. O cientista David já se habitou a encher a garrafa antes de sair de casa. Evita o avião, quando pode. Conhece os relatórios da ONU que mostram que um voo transatlântico de ida e volta pode libertar 1,6 toneladas de CO2. Passou a andar de bicicleta como Adele que, aos 55 anos, trocou o motor pelos pedais.

“Tenho três filhos. O futuro deles está em risco e eu estou farta de ver estes políticos fingir que se preocupam, fingir que estão a fazer alguma coisa por nós e pelo planeta”, comenta. “Temos de sair da nossa zona de conforto, deixar o carro à porta, lutar contra os supermercados que embalam tudo e mais alguma coisa”.

Alerta, apartheid

“Não podemos continuar a viver como vivemos porque para isso precisaríamos de 6 planetas”. Quem o diz é Francis, o único dos entrevistados que se mostra reticente a mudar o estilo de vida. “Não vivo assim tão mal. Conduzo um carro híbrido e tenho a minha horta”. Aos 73 anos lamenta a “inversão de valores”. Acredita que só a lei e as proibições podem minorar o problema que a comunidade cientifica tornou numa questão de tempo.

Se nada for feito ate 2030, com as emissões de CO2 a disparar a temperatura do planeta na última década, o risco de “aparthaide climático” vai bater-nos à porta. A conclusão é de Philip Alston. O relator da Nações Unidas prevê que os mais ricos paguem para fugir ao calor e à fome e que num prazo de 10 anos, pelo menos 120 milhões de pessoas sejam atiradas à miséria.

"A mudança climática ameaça desfazer os últimos 50 anos de progresso no desenvolvimento, saúde global e redução da pobreza", afiança no último relatório do Conselho de Direitos Humanos, segundo o qual os países mais frágeis deverão suportar 75% dos custos da crise ambiental, apesar da metade mais pobre da população causar apenas 10% das emissões de dióxido de carbono”.

Um estudo da Universidade de Lund, na Suécia, mostra que as alterações climáticas não se resolvem só com a mudança de hábitos de consumo. Reduzir a pegada ecológica não deixa de ser um contributo relevante. Ainda assim, diz, a transição só pode ser assegurada numa escala maior com a reformulação do sistema produtivo da indústria que continua a depender maioritariamente das energias não renováveis.

“Todos terão de se envolver”, avisa o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC). Precisamos de "mudanças sem precedentes em todos os aspectos da sociedade para lidar com o aquecimento global”.

Vídeo Tiago Figueiredo