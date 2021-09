Cerca de 2.500 jovens de todas as idades marcharam na manhã desta sexta-feira. Segundo a organização, o saldo é positivo.

Luxemburgo 34

Marcha pelo Clima

Luxemburgo. Milhares de jovens voltam a sair à rua pelo clima

Ana Patrícia CARDOSO Cerca de 2.500 jovens de todas as idades marcharam na manhã desta sexta-feira. Segundo a organização, o saldo é positivo.

Passaram dois anos desde a última marcha pelo clima no Luxemburgo, mas os jovens não esqueceram a luta contra as alterações climáticas e esta sexta-feira, 24, voltaram às ruas para exigir mais ação política para salvar o planeta.

Zohra Barthelemy, porta-voz da "Your for Climate Luxembourg", os organizadores da greve, disse ao Wort que o "saldo é bastante positivo". Segundo as primeiras estimativas das autoridades, 2.500 estiveram presentes na manifestação que coeçou às 10h na Gare. Barthelemy disse ainda que participaram "muito mais jovens do que na manifestação de setembro de 2019".

34 Marcha pelo Clima, 24 de setembro. Anouk Antony

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Marcha pelo Clima, 24 de setembro. Anouk Antony Marcha pelo Clima, 24 de setembro. Anouk Antony Marcha pelo Clima, 24 de setembro. Anouk Antony Marcha pelo Clima, 24 de setembro. Anouk Antony Marcha pelo Clima, 24 de setembro. Anouk Antony Marcha pelo Clima, 24 de setembro. Anouk Antony Marcha pelo Clima, 24 de setembro. Anouk Antony Marcha pelo Clima, 24 de setembro. Anouk Antony Marcha pelo Clima, 24 de setembro. Anouk Antony Marcha pelo Clima, 24 de setembro. Anouk Antony Marcha pelo Clima, 24 de setembro. Anouk Antony Marcha pelo Clima, 24 de setembro. Anouk Antony Marcha pelo Clima, 24 de setembro. Anouk Antony Marcha pelo Clima, 24 de setembro. Anouk Antony Marcha pelo Clima, 24 de setembro. Anouk Antony Marcha pelo Clima, 24 de setembro. Anouk Antony Marcha pelo Clima, 24 de setembro. Anouk Antony Marcha pelo Clima, 24 de setembro. Anouk Antony Marcha pelo Clima, 24 de setembro. Anouk Antony Marcha pelo Clima, 24 de setembro. Anouk Antony Marcha pelo Clima, 24 de setembro. Anouk Antony Marcha pelo Clima, 24 de setembro. Anouk Antony Marcha pelo Clima, 24 de setembro. Anouk Antony Marcha pelo Clima, 24 de setembro. Anouk Antony Marcha pelo Clima, 24 de setembro. Anouk Antony Marcha pelo Clima, 24 de setembro. Anouk Antony Marcha pelo Clima, 24 de setembro. Anouk Antony Marcha pelo Clima, 24 de setembro. Anouk Antony Marcha pelo Clima, 24 de setembro. Anouk Antony Marcha pelo Clima, 24 de setembro. Anouk Antony Marcha pelo Clima, 24 de setembro. Anouk Antony Marcha pelo Clima, 24 de setembro. Anouk Antony Marcha pelo Clima, 24 de setembro. Anouk Antony Marcha pelo Clima, 24 de setembro. Anouk Antony

O grupo chegou a acordo com o Ministério da Educação esta semana para isentar os alunos de faltas nas escolas, durante o período da marcha. Estes só tinham de preencher um formulário, que vai continuar a circular, e entregar na secretaria.

"Fridays for the Future"

O movimento criada por Greta Thunberg, a jovem ativista ambiental mais conhecida no mundo, voltou hoje oficialmente às ruas, um pouco por todo o mundo. E os jovens não ficaram em casa. Do Paquistão à índia, e um pouco por toda a Europa, as imagens falam por si.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento





Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento





Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento





Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento





Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento









Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.