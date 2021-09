Quem quiser participar da próxima greve pelo clima agendada para sexta-feira, 24, terá de preencher um formulário e entregar na escola.

Jovens do Luxemburgo autorizados a faltar às aulas para sair à rua pelo clima

O movimento "Youth for Climate Luxembourg" reuniu-se com o Ministério da Educação e chegaram a um acordo importante que visa não prejudicar os jovens que decidirem participar da greve pelo clima, movimento que tem mobilizado milhares de jovens pelo mundo a sair às ruas e pedir mais ação política para travar as alterações climáticas.



As duas partes concordaram em criar um "um formulário de pedido de isenção de aulas" para quem desejar participar na próxima manifestação, agendada para sexta-feira, 24. Todos os alunos que pretendam sair à rua para manifestar-se nas ruas do Grão-Ducado, não terão falta nas disciplinas desse dia se preencherem este formulário e entregarem na secretaria da escola até "sexta-feira, 24 de setembro, o mais tardar às 9 horas", garante o movimento. Para menores, este formulário deve ser assinado pelos pais.

A marcha terá início às 10h em frente à Gare. O grupo garantiu que será obrigatório o uso de máscara bem como o respeito pelas outras medidas contra a propagação da covid-19.

A última grande marcha pelo clima no Luxemburgo aconteceu há precisamente dois anos e juntou cerca de cinco mil pessoas, que seguiram juntas até à praça da Clairefontaine.

No final de 2019, Luxemburgo foi um dos nove países que assinaram a "Declaração sobre Crianças, Jovens e Ação Climática", que consiste num compromisso para "acelerar e garantir a inclusão de crianças e jovens nas políticas e ações climáticas, incluindo uma maior participação na tomada de decisões", segundo a Unicef. Além do Luxemburgo, o documento foi assinado pelo Mónaco, Suécia, Espanha, Chile, Costa Rica, Fiji, Nigéria e Peru.

Greta Thunberg, a jovem ativista que iniciou o movimento e é figura central na luta contra as alterações climáticas, estará na vizinha Alemanha, em Berlim, esta sexta-feira, para mais uma greve.

