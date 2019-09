São esperados milhares na marcha que encerra a semana de ação pelo clima também no Luxemburgo. Mais de 30 associações aderiram ao protesto que exige uma mudança de sistema, "já".

Luxemburgo 2 min.

Marcha pelo Clima invade o Luxemburgo

Teresa CAMARAO São esperados milhares na marcha que encerra a semana de ação pelo clima também no Luxemburgo. Mais de 30 associações aderiram ao protesto que exige uma mudança de sistema, "já".

Sindicatos, ONG's, associações dos direitos humanos e centenas de jovens desfilam esta sexta-feira com a mesma bandeira no Luxemburgo. Estão "Unidos pela Justiça Climática". Concentram-se em quatro pontos distintos da cidade com partida simultânea marcada para as 15h. O objetivo é que as marés se cruzem na praça da Constituição e sigam juntas até à praça Clairefontaine.

33 organizações aderem ao protesto. A OGBL parte da Gare e os jovens do Youth Climate Change lideram a marcha que sai do fórum Geesseknäppchen. Em Limpertsberg e Kirchberg, as 25 plataformas do Votum Klima, saem do liceu dos Garçons e da praça da Europa.

Em cima do acontecimento, as autoridades antecipam uma tarde caótica no trânsito da capital. Entre as 14h e as 20h o tráfego pode ser interrompido, assim como a circulação dos transportes públicos. A ordem é evitar o centro da cidade esta sexta-feira à tarde.

"Vamos adaptar o dispositivo policial ao número de participantes", explicou um porta-voz da polícia do grão-ducado ao Wort.

A coligação ambiental que vai invadir a cidade exige a declaração da emergência climática no Luxemburgo e uma mudança de sistema que tenha em atenção a justiça climática.

Exigem medidas concretas do governo liderado por Xavier Bettel. Vão montar um palco mesmo em frente ao ministério do Estado. Além da Greenpeace e da Amnistia Internacional, uma delegação de indígenas da Argentina vai subir ao palco para falar, na primeira pessoa, das consequências do aquecimento global e das alterações climáticas.

A organização também está a preparar concertos e vai exibir um conjunto de pequenos documentários. O protesto arrisca-se a prolongar-se noite dentro, com uma acampada pelo clima.

Portugal não foge à regra

Esta sexta-feira, o país também se mobiliza pelo clima, com várias iniciativas associadas à greve que se pretende ser geral nas escolas, no trabalho e no consumo. Em Lisboa, a concentração está marcada para o Cais do Sodré, ponto de partida para o desfile que promete invadir o Rossio.

Outras 30 cidades aderiram ao protesto cujo objetivo passa por envolver a sociedade na defesa do planeta. De Viana do Castelo a Lagos, são esperadas milhares de pessoas.

Três sindicatos, entre os quais dos do setor da Educação entregaram pré-avisos de greve. Além da Fenprof e do STOP, também o Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas vai aderir à manifestação que se faz em pelo menos 170 países, com mais de seis mil eventos convocados.