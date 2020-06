Devido à pandemia não vai haver desfile de pessoas nas ruas. Vai realizar-se apenas uma concentração em frente ao edifício da comuna, às 15h30. A máscara é obrigatória.

Marcha pela paz vai decorrer esta tarde, em Esch

Henrique DE BURGO

A marcha, prevista inicialmente para 28 de março, foi adiada para hoje devido à crise de covid-19. Este ano não vai haver desfile pelas ruas de Esch-sur-Alzette de uma multidão apelando à paz. A pandemia assim o obriga.

A Marcha pela Paz, organizada pela central sindical OGBL e pela Plataforma Luxemburguesa pela Paz e Solidariedade (FSPL, na sigla em luxemburguês), vai limitar-se a uma concentração em frente ao edifício da comuna de Esch-sur-Alzette, pelas 15h30.





Os participantes são obrigados a usar máscara e a respeitar os dois metros de segurança.

Após o recente anúncio do Governo, que permite manifestações com mais de 20 pessoas, a marcha vai coincidir com o Dia Mundial dos Refugiados, que se assinala hoje.



