O Grão-Ducado tem das mais altas taxas de suicídio da Europa.

Marcha contra o suicídio no Luxemburgo é já no sábado

Sensibilizar a população do Luxemburgo para a prevenção do suicídio é o grande objetivo da primeira edição da marcha de 5 km, intitulada “da escuridão para a luz”.



A iniciativa vai ter lugar este sábado, a partir das 5h da manhã, com partida e chegada no Centro Cultural Altrimenti, na cidade do Luxemburgo.



Várias associações luxemburguesas pegaram nesta ideia, nascida em Dublin, em 2009, e transpuseram-na para o Grão-Ducado não só para prevenir o fenómeno mas também para apoiar as pessoas que perderam alguém com o flagelo do suicídio.

O outro objetivo da marcha – que já alastrou a todos os continentes - é recolher donativos para apoiar e dar meios às medidas de prevenção do suicídio.



No Luxemburgo, há em média 75 suicídios por ano e cerca de quatro tentativas por dia, segundo números da Liga de Higiene Mental, dados referentes a 2018. Já de acordo com os dados do Eurostat, a taxa de suicídios no Luxemburgo é superior à média dos países da União Europeia: o Grão-Ducado registou, em 2015, 14 suicídios por 100.000 habitantes. A média europeia é de 11.

As autoridades aconselham a prestar atenção aos sinais de alerta, tais como desespero, cólera incontrolável, ansiedade, insónias, isolamento, mudanças de humor ou até consumo de álcool e drogas.

O serviço dedicado à prevenção do suicídio pode ser acedido através do site www.prevention-suicide.lu ou através do número de telefone 45 45 45.

