Declaração prévia de interesses: não tenho televisão. As razões são profiláticas: se tivesse, passaria horas a ver telelixo, como aconteceu quando, de férias em Portugal, perdi noites a ver uma série norte-americana de tele-realidade em que barcos competiam pela pesca do maior atum.

Marcelo, o herói do “everyman”

As tentações da televisão são bem conhecidas e as suas denúncias antigas. No filme “Caro Diario”, de Nanni Moretti, um professor e intelectual especializado no “Ulisses” de James Joyce entra em contacto um dia com um televisor, durante uma viagem pelas ilhas Eólias, e fica viciado na telenovela americana “The Bold and the Beautiful”. De visita a Stromboli, em vez de apreciar os vulcões da ilha, acaba a perguntar a turistas americanos o fim da telenovela, que nos EUA ia mais adiantada, tudo aos gritos. E é aos gritos de ’televisone!’ que o intelectual abandona uma outra ilha onde não há eletricidade, pela simples razão de que, sem ela, também não há televisores, tentando apanhar o barco que faz a ligação entre o arquipélago antes que ele parta.

Perde-se muito tempo a ver televisão, num universo tão viciante como a droga ou as redes sociais, não porque ela seja excelente e boa para nós, mas porque estimula impulsos e reações que só podemos atribuir a estágios primitivos de desenvolvimento de parte do nosso cérebro. A televisão cria a sua própria realidade, os seus próprios códigos, a sua própria linguagem. Umberto Eco satirizou-a num texto do “Segundo Diário Mínimo”, chamado “Como apresentar na televisão”. Ali, numa sátira de estilo borgesiano, conta a história dos Bonga, uma civilização imaginária que faz “mais ou menos aquilo que nós fazemos”, mas ignora “a arte da pressuposição e do implícito”. “Por exemplo, nós começamos a falar e usamos obviamente palavras, mas não precisamos repetir isso uns para os outros. Pelo contrário, um Bonga que fala com outro Bonga começa por dizer: ’Cuidado que agora vou falar e vou usar palavras’”. E prossegue: “Se tocarem para o apartamento do senhor Bonga, ele abre a porta dizendo: ’Agora vou abrir a porta’”. A sátira à redundância típica do universo televisivo faz lembrar o célebre “pode entrar pela porta” que Catarina Furtado repetia aos concorrentes do “Chuva de Estrelas”.



É um universo próprio, como a civilização dos Bonga, que eu, admito, revisito de tempos a tempos com espanto e temor, até porque na redação do Contacto temos, profissão ’oblige’, dois televisores. Foi assim que, tal como milhares de portugueses, vi em direto o telefonema que o Presidente da República fez para o programa de Cristina Ferreira, interrompendo uma reunião para lhe desejar boa sorte. É simpático. Mas que proeza, pergunta o leitor, se preparava a apresentadora para realizar, para merecer que Marcelo pegasse num telefone e ligasse, em direto, para o programa? Subir o Evereste? Ser a primeira portuguesa na Lua? Não e não. A apresentadora estava a apresentar um programa, o que decerto faz inexcedivelmente bem, e Marcelo estava a desejar-lhe boa sorte para apresentar esse mesmo programa, numa redundância que Umberto Eco não teria estranhado, tendo-a observado nos seus curiosos Bonga.



A apresentadora, essa, comoveu-se, o que, quem conhece o mecanismo do kitsch, não estranhará, e a que não é alheia também uma dose de redundância. Milan Kundera definiu-o muito bem na “Insustentável Leveza do Ser”: “O kitsch faz-nos vir duas lágrimas de emoção aos olhos, uma logo a seguir à outra. A primeira diz: Que coisa bonita, crianças a correr num relvado! A segunda diz: Que coisa bonita, comovermo-nos como toda a humanidade se comove quando há crianças a correr num relvado!”. Nesta “paródia de empatia”, como lhe chamou o cronista do Público António Guerreiro, também chamada de “política dos afetos”, Marcelo é rei. Argutamente, António Guerreiro observava, numa crónica escrita logo a seguir à tomada de posse: “Durante anos, na televisão, o agora Presidente foi um exemplo para a configuração do nosso tempo: aquele em que o gosto das elites coincide com o gosto das massas. Descobrimos agora que o Kitsch é a sua última máscara — a máscara do banal.”.



É aquilo a que Umberto Eco, num outro ensaio chamado “Fenomenologia de Mike Buongiorno” (um famoso apresentador dos anos 1960 na televisão italiana) também apontava. “A situação nova que se coloca a respeito da TV é esta: a TV não oferece, como ideal para o ensimesmamento do indivíduo, o ’superman’, mas sim o ’everyman’. A TV representa como ideal o homem absolutamente médio”, diz o texto, explicando que o apresentador que dá nome ao ensaio é “um exemplo vivo e triunfante do valor da mediocridade”. “Não provoca complexos de inferioridade, embora se ofereça como ídolo, e o público recompensa-o, agradecido, amando-o”.

Na segunda-feira, Marcelo, o Presidente que antes de o ser já tinha sido eleito pela televisão, fez o que já fez milhares de vezes: pôs “a máscara do banal” e, transbordante de afetos, mostrou que é o “everyman” que todos amam.