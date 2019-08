O presidente manifestou também a sua preocupação com os portugueses no Luxemburgo pelos "danos causados" pela passagem do "tornado".

Marcelo envia mensagem de solidariedade ao Grão-Duque Henri

O presidente manifestou também a sua preocupação com os portugueses no Luxemburgo pelos "danos causados" pela passagem do "tornado".

O Presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa não quis deixar de endereçar uma mensagem de solidariedade ao Grão-Duque do Luxemburgo pelos feridos e prejuízos causados pelo tornado de sexta-feira, dia 9 de agosto. E não se esqueceu da comunidade portuguesa.

“Lamentando os danos causados pela passagem de um tornado pelo Luxemburgo”, Marcelo enviou uma mensagem de solidariedade ao Grão-Duque, Henri e ao “Povo luxemburguês, bem como aos nossos compatriotas ali residentes, formulando votos de rápida recuperação de todos os feridos”, lê-se na página da Presidência da República.

Carta aos portugueses do Grão-Ducado

Já aquando das celebrações do 10 de junho, o presidente da República escreveu uma mensagem exclusiva para os leitores do Contacto que foi publicada no jornal em papel e no site.

“Há 2 anos, quando visitei o Grão-Ducado tive a oportunidade de conhecer pessoalmente muitos de Vós. Ouvi igualmente inúmeros testemunhos sobre a comunidade que integram: uma comunidade de compatriotas que é reconhecida pelas suas qualidades pessoais e profissionais, que não esquece as suas origens e sabe dar um exemplo que enaltece o nome de Portugal”, escreveu Marcelo Rebelo de Sousa elogiando os portugueses no Luxemburgo.

“Dar a conhecer a história de vida destes homens e mulheres é importante, diria mesmo que é fundamental para promover a coesão nacional, estabelecendo o diálogo entre todos os portugueses. Esse tem sido o trabalho do Jornal Contacto que, na pluralidade dos seus pontos de vista, nos mantém informados e informa os compatriotas do Luxemburgo há quase meio século”, escreveu o Presidente da República de Portugal.