O chefe de Estado e o chefe do Executivo portugueses vão também motivar os portugueses a inscreverem-se para votar nas eleições comunais.

Visita

Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa no jogo Luxemburgo-Portugal de 26 de março

Henrique DE BURGO O chefe de Estado e o chefe do Executivo portugueses vão também motivar os portugueses a inscreverem-se para votar nas eleições comunais.

O Presidente da República e o primeiro-ministro de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa, vão estar no Grão-Ducado para assistir ao jogo de futebol entre as seleções do Luxemburgo e de Portugal, no próximo dia 26 de março, a contar para a fase de qualificação do campeonato europeu de 2024.

A informação foi garantida à Rádio Latina pelo Embaixador de Portugal no Luxemburgo, Pedro de Sousa Abreu.



Leia o artigo completo aqui.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.