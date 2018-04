A marcação de atos consulares está agora mais facilitada no Consulado-Geral de Portugal no Luxemburgo, graças à possibilidade de efetuar marcação prévia para atos consulares através da Internet.

Marcação de atos consulares facilitada

A marcação de atos consulares está agora mais facilitada no Consulado-Geral de Portugal no Luxemburgo, graças à possibilidade de efetuar marcação prévia para atos consulares através da Internet.

De acordo com um comunicado do consulado português no Grão-Ducado, já é possível, via Portal das Comunidades, o agendamento ‘online’ de atos consulares a realizar junto do Consulado-Geral de Portugal no Luxemburgo.

Para tal, basta apenas que o utente disponha de Cartão de Cidadão ou Bilhete de identidade e se encontre inscrito no posto consular do Luxemburgo.

A nota consular, sublinha, contudo, que o serviço de agendamentos ‘online’ não permite agendamentos para cidadãos estrangeiros ou para cidadãos portugueses que não conheçam o seu número de Cartão de Cidadão/ Bilhete de identidade.

A marcação ‘online’ de atos consulares pode ser feita diretamente no seguinte endereço eletrónico:



https://www.portaldascomunidades.mne.pt/pt/agendamento-online-de-atos-consulares.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.