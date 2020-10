As marcações prévias voltam, por isso, a ser novamente regra para as presenças até 100 pessoas.

Marcações para serviços religiosos em vigor até 31 de dezembro

Henrique DE BURGO As marcações prévias voltam, por isso, a ser novamente regra para as presenças até 100 pessoas.

Os serviços religiosos e a catequese vão também sofrer mudanças devido às alterações da "lei covid", com novas medidas em vigor até 31 de dezembro.

Segundo uma nota divulgada pela Administração Diocesana do Luxemburgo, só poderão assistir a uma celebração religiosa o máximo de 100 pessoas, fora as pessoas envolvidas na organização da liturgia.

As marcações prévias voltam, por isso, a ser novamente regra para as presenças até 100 pessoas.Quem pretender assistir às missas em português (todos os domingos, às 8h00 na igreja de Bonnevoie, às 10h30 na de Cents e às 17h00 na de Sacré Coeur) tem de reservar lugar, através dos números de telefone: 28 37 16 28 ou 621 7975 72.

Os interessados podem ligar todas as sexta-feiras, a partir das 15h00. O uso da máscara é obrigatório a todos os participantes durante as celebrações religiosas, concertos e reuniões, à exceção do sacerdote que preside a Eucaristia, do leigo que anima a liturgia ou dos leitores e cantores durante a execução dos seus respetivos serviços.

Nas celebrações religiosas com mais de dez participantes, para além da obrigatoriedade do uso de máscara, há ainda que respeitar a distância de dois metros, à exceção dos membros da mesma família."Até novo aviso, só devem ser realizadas as reuniões realmente indispensáveis", refere a Administração Diocesana.

Quanto à catequese, vai passar a ser feita "principalmente on-line" depois das férias da semana de Todos-os-Santos, podendo ser realizada de forma presencial uma vez até ao Natal, "se as medidas sanitárias em vigor o permitirem".

Para as crianças que se preparam para a primeira comunhão, devem reunir-se presencialmente pelo menos duas vezes, usando máscara e mantendo os dois metros de distância. .

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.