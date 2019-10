O tempo de espera para as marcações de atendimento no consulado português no Luxemburgo aumentou de um mês para cerca de quatro meses, desde o início do ano. A denúncia é do sindicato OGBL, que vai intervir junto do Estado português.

Marcações de atendimento no consulado podem chegar a quatro meses de espera

Henrique DE BURGO

Na base do problema está a escassez de funcionários de atendimento e da central telefónica para atender os cerca de 148 mil portugueses, incluindo os portugueses transfronteiriços, justificou à Rádio Latina o cônsul de Portugal no Luxemburgo, Gomes Samuel.

Ouvido também pela Rádio Latina, o sindicalista da OGBL Eduardo Dias critica o novo sistema de marcações e diz que não trouxe nada de novo.

Segundo o cônsul Gomes Samuel, já foram feitos pedidos ao Ministério dos Negócios Estrangeiros a solicitar o reforço de funcionários, mas a resposta deverá chegar apenas no próximo ano.

Na falta de uma resposta imediata do Estado português para melhorar o serviço de marcações, a OGBL diz que vai intervir.

A OGBL recorda ainda que a comunidade portuguesa do Luxemburgo enviou para Portugal, em 2018, remessas na ordem dos 111,9 milhões de euros e que merece um melhor serviço consular.