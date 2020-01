Marc Angel anuncia a sua demissão através do Twitter

O novo eurodeputado do partido socialista luxemburguês (LSAP) anunciou que vai deixar o conselho municipal da cidade do Luxemburgo para se dedicar ao Parlamento Europeu.

Marc Angel anunciou esta quarta-feira que pretende deixar de ser membro do conselho municipal da Cidade do Luxemburgo. Uma escolha que assume agora depois de ter sido eleito para substituir Nicolas Schmit (LSAP) no Parlamento Europeu.

"Gostei muito da política municipal", disse Marc Angel ao Luxembruger Wort. "Mas com o meu novo emprego seria demasiado para mim ter de andar sempre de um lado para o outro, entre Bruxelas, Estrasburgo e Luxemburgo".

"Continuo a interessar-me pela cidade do Luxemburgo e estou satisfeito com as muitas mensagens amáveis dos meus colegas que tenho recebido desde quarta-feira. Depois de 26 anos na política municipal, já chega", acrescenta.

Ao contrário de Marc Angel, Isabel Wiseler (CSV), que também foi eleita para o Parlamento Europeu, manteve a sua presença no conselho municipal da capital. No entanto, renunciou ao cargo de vereadora.



Marc Angel (LSAP) Foto: Comissão Euopeia

Marc Angel, 56 anos, é formado em Filosofia e Turismo. É professor, tradutor, presidente do Luxembourg City Tourisme Office (LCTO) e cônsul honorário de Cabo Verde.

Na política, foi eleito membro do conselho comunal da cidade do Luxemburgo em 1994 e deputado do LSAP em 2004, assento parlamentar que conservou até agora. Angel foi também durante vários anos presidente da comissão parlamentar dos Negócios Estrangeiros, Assuntos Europeus, Cooperação e Imigração.

O seu lugar de deputado na Câmara dos Deputados foi ocupado por Francine Closener, ex-secretária de Estado da Economia.

