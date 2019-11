Mapa interativo. Os mercados de Natal de norte a sul do Luxemburgo

Saiba quais são os mercados de Natal que vão estar abertos pelo país e as novas atrações deste ano.

A menos de um mês para o Natal, o país já tem as ruas iluminadas e o cheiro a vinho quente com especiarias paira no ar. Através deste mapa interativo, saiba quais são os mercados de Natal que vão estar abertos pelo país fora e as novas atrações deste ano.

Na capital do Luxemburgo, os mercados de Natal vão distribuir-se por cinco zonas:

Place d'Armes

É um dos maiores mercados de Natal da capital do Luxemburgo, onde poderá admirar a árvore de Natal, com 13 metros de altura. A praça vai ser palco de vários concertos e ateliers de leitura e artes manuais para os mais pequenos. No meio da praça, vão ser colocados 53 chalets, onde poderá encontrar decorações de Natal, produtos feitos à mão e comida e bebida tradicional. Todos os dias vai haver um espetáculo de luzes, entre as 17h30 e as 20h30. No dia 6 de dezembro, a praça vai receber a visita do São Nicolau, às 17h00.

Place Guillaume II

É o mercado ideal para quem é fã de gastronomia ou quiser patinar no gelo. No meio da praça, vai ser construído um ringue de patinagem de 800 metros quadrados, metade deles cobertos, já a outra metade fica ao ar livre. Ao lado do ringue, vai ficar uma pequena "aldeia gastronómica", onde poderá aquecer-se e degustar os pratos típicos da região, como o "Gromperekichelcher" (uma espécie de pataniscas de batata) com puré de maçã. Uma das atrações deste mercado vai ser também a "Árvore Azul", uma instalação de Pierre Bardet.

Place de la Constitution

Ao redor da estátua da "Gëlle Fra” ("Mulher Dourada", em português) vão estar 54 chalets onde poderá encontrar mais uma vez decorações de Natal e produtos feitos à mão. Pela primeira vez, a praça vai ter um pinheiro dourado de 13 metros de altura, ao lado de outras atrações como a Roda Gigante, trampolins, um comboio mágico e dois carrosséis. O mercado vai ter também cafés e restaurantes e ainda workshops para fazer velas, abertos ao público apenas durante o fim de semana.

Roude Petz

Este mercado vai ser dedicado à solidariedade. Quatro chalets vão acolher associações de caridade que vão informar o público sobre a sua missão e ações. Através da venda de produtos e donativos, as associações vão tentar angariar fundos para os seus projetos. Para as crianças vai haver um carrossel. Este mercado começa no dia 23 de novembro.

Rue de Strasbourg

Devido às obras na capital, o mercado de Natal na Place de Paris vai passar este ano para a Rue de Strasbourg. O espaço vai ter animações musicais, uma árvore de Natal de oito metros e sete chalets, com decorações de Natal e produtos gastronómicos. No dia 6 de dezembro, o mercado vai receber a visita do São Nicolau, às 15h00.

Foto: Anouk Antony

Na Square Jan Palach, poderá visitar uma floresta encantada com árvores, animais e objetos de madeira, aberta entre as 11h e as 18h, até ao dia 23 de dezembro. Outra das novidades deste ano poderá encontrar na Place du Théâtre, que vai ter um espaço coberto dedicado exclusivamente a peças de teatro com fantoches e marionetas para crianças, de 7 a 22 de dezembro.

Para além do Luxemburgo, poderá ainda atravessar a fronteira e descobrir os diferentes mercados de Natal das cidades vizinhas:

Trier

Foi considerado um dos melhores mercados de Natal na Alemanha, pela revista de viagens "Where". Situado na praça principal e ainda em frente à Catedral de Trier, poderá visitar cerca de 90 chalés com decorações de Natal, produtos feitos à mão e ainda gastronomia tradiconal alemã, como biscoitos de canela e vinho quente com especiarias. A praça vai ser palco de vários concertos, peças de teatro com fantoches e atividades para os mais pequenos. O mercado vai decorrer de 22 de novembro a 22 de dezembro: segunda a quinta-feira das 10h30 às 20h30; sextas e sábados das 10h30 às 21h30 e domingos das 11h às 20h30. No dia 22 de dezembro, o mercado fecha às 20h30.



Metz

Na cidade vizinha francesa, o mercado de Natal vai decorrer de 20 de novembro a 5 de janeiro, em seis praças principais. A cidade vai estar decorada com luzes de Natal e para além dos chalés com artesanato e comida e bebidas quentes, poderá ainda admirar a árvore de Natal gigante e a famosa "Weihnachtspyramide" ("Pirâmide de Natal", em português). As atrações também não vão faltar. À frente da catedral, na Place de la République, vai estar uma roda gigante. Já na Place d'Armes poderá divertir-se na pista de gelo ao ar livre. No mercado coberto, para além dos produtos habituais vão ser também vendidos alguns produtos típicos da época festiva. O espetáculo de luzes, projetado na fachada da catedral, vai decorrer de quinta-feira a domingo, das 19h às 21h, exceto dia 8 de dezembro. No dia 7 de dezembro, o espetáculo termina mais cedo, com a última projeção às 19h30.

Arlon

De 30 de novembro a 5 de janeiro poderá atravessar a fronteira do Luxemburgo para ir patinar na pista de gelo em Arlon, na Place Léopold.De 13 a 15 de dezembro, a cidade belga vai receber ainda o mercado de Natal solidário. Já no dia 22 do mesmo mês, poderá desfrutar de um concerto de Natal, entre as 14h e as 18h, na aldeia de Battincourt, em Aubange.