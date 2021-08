Luxemburgo sai da 'zona vermelha' do Centro Europeu de Doenças

Polémica Polícia lança apelo às testemunhas do disparo fatal da polícia em Ettelbruck

No âmbito da investigação judicial sobre a intervenção policial que conduziu à morte do assaltante com uma faca, as autoridades apelam à colaboração da população. Nas redes socais as opiniões dividem-se e o CSV pede que o ministro Henri Kox se pronuncie.