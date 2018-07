A manutenção do avião militar Airbus A400M vai custar 420 milhões de euros. O orçamento de exploração e manutenção de transporte militar para um período de 35 anos foi aprovado ontem no Parlamento. Os votos a favor vieram do CSV, LSAP, DP e do déi gréng.

Manutenção do avião militar A400M custa 420 milhões de euros

O avião vai ser comprado com a Bélgica e deverá ser entregue em 2020. O objetivo da aquisição é reforçar a capacidade de deslocação das tropas e de material militar num contexto de gestão de crise.

A entrega do avião, que custará quase 200 milhões de euros, tem sido sucessivamente atrasada. Inicialmente, o avião militar deveria chegar em 2017, mas a sua chegada foi adiada devido a problemas técnicos da Airbus. Os atrasos não afetam só o Grão-Ducado e a Bélgica, mas vários países europeus, entre os quais a Alemanha. O orçamento da Airbus para pagar indemnizações por atrasos é já de 2,2 mil milhões de euros.