Manuais gratuitos. Mais de 250 mil livros encomendados através da mybooks

Já foram encomendados mais de 250 mil livros através da aplicação mybooks.lu, desde que entrou em vigor a gratuitidade dos manuais escolares para os alunos do secundário.

A 14 de janeiro deste ano, o Ministério da Educação contabilizava um total de 254.702 manuais encomendados através da ferramenta, sendo que, nessa data, 124 ainda não tinham sido levantados nas respetivas livrarias.

Desde o início do ano letivo que os alunos do secundário não pagam pelos manuais obrigatórios, estipulados no plano curricular. Para facilitar o levantamento dos livros, o ministério lançou no verão a aplicação móvel mybooks.lu, que permite aos alunos selecionar o manual e depois levantá-lo nas livrarias, de forma totalmente gratuita. À disposição dos alunos estão livros novos ou em segunda mão.

O Ministério da Educação decidiu distribuir vales de desconto para recompensar os estudantes que optassem por livros em segunda mão – uma alternativa mais sustentável. Em causa estão cupões no valor de 50% do preço dos exemplares novos, destinados à aquisição de material escolar (cadernos, lápis, canetas, etc.). Segundo o ministro da tutela, foram distribuídos quase 30.000 vales de desconto, no valor de 2,2 milhões de euros.

Estes dados foram divulgados pelo ministro da Educação, Claude Meisch, na resposta a uma questão parlamentar da deputada cristã-social Martine Hansen.



Diana Alves