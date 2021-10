Trata-se de uma tradição luxemburguesa que terá tido origem na Idade Média.

Tradição

Mantelsonndeg. Comércio aberto excecionalmente para o 'domingo dos casacos'

Redação Várias lojas e centros comerciais do Luxemburgo estão hoje abertos devido ao tradicional 'Mantelsonndeg', o chamado 'domingo dos casacos'.

O 'Mantelsonndeg' é uma tradição luxemburguesa que terá tido origem na Idade Média. O ‘domingo dos casacos’ era o único domingo do ano em que as lojas abriam, normalmente o último antes do Dia de Todos os Santos (1 de novembro).

Tradicionalmente, era o domingo em que as pessoas que viviam no campo e nas aldeias se deslocavam até à capital para comprar roupas quentes para o Inverno, como um casaco novo para vestir no Dia de Todos os Santos.

Todos os anos, vários estabelecimentos comerciais abrem excecionalmente neste domingo, com promoções especiais.



A maior parte das lojas abre das 14h às 18h. O comércio do centro da cidade do Luxemburgo, do bairro da gare da capital, o Pall Center em Oberpallen, as lojas de Esch-sur-Alzette e Ettelbruck, assim como o Belval Plaza são alguns exemplos.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.