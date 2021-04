O ministro do Interior, ¨Henry Kox, salienta que na maioria dos casos é a falta do uso da máscara que é sancionada.

Manifestantes são sancionados em caso de desrespeito das regras sanitárias

Susy MARTINS O ministro do Interior, ¨Henry Kox, salienta que na maioria dos casos é a falta do uso da máscara que é sancionada.

Desde 2 de janeiro deste ano que têm sido organizado regularmente manifestações para protestar contra as políticas do Governo. Mas como é que as autoridades policiais agem em caso de constatação de uma infração às medidas sanitárias? Numa resposta parlamentar, o ministro do Interior, Henri Kox, salienta que tanto em manifestações como noutras concentrações de pessoas, as autoridades multam ou fazem relatório que depois é entregue ao Ministério Público.

O ministro salienta que na maioria dos casos é a falta do uso da máscara que é sancionada, uma vez que o distanciamento físico não é garantido durante uma manifestação. Ora segundo Henri Kox, o trabalho das autoridades policiais é dificultado, porque parte dos manifestantes dispõe de um certificado de isenção, que dispensa as pessoas de usar a proteção bucal.



