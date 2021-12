A polícia luxemburguesa descobriu "uma grande quantidade de explosivos e outras armas e munições" na casa de um dos manifestantes.

Manifestações no Luxemburgo

Manifestante tinha grande quantidade de explosivos em casa

Redação

"Uma grande quantidade de explosivos e outras armas e munições", foram encontrada pela polícia do Grão-Ducado na casa de um dos manifestantes anti-vacinas. O que levou à intervenção do serviço de desminagem do exército luxemburguês. As armas foram descobertas na casa de um dos participantes na manifestação anti-vacinas que aconteceu no fim de semana passado. Foi necessário estabelecer um perímetro de segurança e os vizinhos foram evacuados. O indivíduo é "suspeito, em particular, de ter disparado e atirado dispositivos pirotécnicos na direcção das forças da ordem". Um juiz de instrução ordenou uma busca à sua casa no sábado de manhã no leste do país.

Mais de 20 pessoas identificadas e detidas pela polícia na manifestação deste sábado Está também prevista a mobilização de um forte dispositivo policial para as manifestações marcadas para este domingo.

"O presumível perpetrador, um homem de 30 anos de idade, será levado perante o juiz de instrução à tarde", concluiu o procurador da República. "A investigação levada a cabo pela secção anti-terrorismo do serviço de polícia judiciária (SPJ) da força policial grão-ducal permitiu identificar um dos alegados perpetradores da rebelião" cometidos durante as recentes manifestações anti-vacinas, revelou o Ministério Público num comunicado de imprensa divulgado este sábado de manhã.









