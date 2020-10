Cerca de 1.400 pessoas mostraram interesse em participar na manifestação.

Manifestação nacional pelo acesso à habitação realiza-se este sábado

A associação de apoio aos inquilinos "Défense des locataires LU" e a associação de apoio aos trabalhadores imigrantes (ASTI) organizam no sábado uma manifestação nacional, na capital, pelo direito à habitação digna e económica.

Segundo uma publicação no Facebook da plataforma de apoio aos inquilinos, até ao momento, cerca de 1.400 pessoas mostraram interesse em participar na manifestação, que consiste num cortejo que vai arrancar às 14h da Place Glacis, em Limpertsberg, em direção ao Hôtel des Postes, na Place Hamilius.

A habitação continua a ser um dos principais problemas do país, sobretudo para milhares de emigrantes que não conseguem comprar ou arrendar casa no mercado privado devido ao contínuo aumento do preço.

Ao contrário de outros países, como Portugal, o direito à habitação não está consagrado na Constituição luxemburguesa. A única referência a "habitation" ou "logement" na Constituição luxemburguesa surge no artigo 44: "Le Palais Grand-ducal à Luxembourg et le Château de Berg sont réservés à l'habitation du Grand-Duc".



