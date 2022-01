Fotogaleria. Sexta-feira à noite a Marcha Branca foi surpreendida por um pequeno grupo de contra-manifestantes, com cartazes sobre os "Covididiotas". Contudo, os protestos pró e contra as medidas do governo foram pacíficos.

Marcha Branca. Mais de 300 pessoas protestaram contra o CovidCheck

Redação Fotogaleria. Sexta-feira à noite a Marcha Branca foi surpreendida por um pequeno grupo de contra-manifestantes, com cartazes sobre os "Covididiotas". Contudo, os protestos pró e contra as medidas do governo foram pacíficos.

Sexta-feira ao final da tarde, mais de 300 pessoas se reuniram na Marcha Branca em frente à Philharmonie para protestar contra o CovidCheck e a discriminação e divisão na sociedade que vai provocar. Empunhando cartazes e com discursos calmos o protesto decorria pacificamente.



O único momento mais agitado foi quanto uma contra-manifestação chegou. Um grupo de 15 pessoas favoráveis às novas medidas do Governo e com cartazes sobre os “covididiotas” aproximou-se da Marcha Branca.

Contudo, nenhum incidente houve a registar, declara a polícia Grão-Ducal no seu comunicado. Esta contra-manifestação não fora autorizada e foi combinada nas redes sociais para bloquear a rua aos covididiotas.

“Dois ajuntamentos diferentes formaram-se na Place de L'Europe, um deles composto por uma quinzena de manifestantes e outro com cerca de 300 manifestantes. Os dois foram separados pela polícia”, escrevem as autoridades no comunicado citado pela RTL. As manifestações decorreram de “forma pacífica e sem incidentes”, acrescentam. Já na semana passada os protestos anti covidcheck também decorreram sem surpresas.

