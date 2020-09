A fagulha foi a aprovação pela comuna de Esch-sur-Alzette da interdição da possibilidade de pessoas coabitarem na mesma casa. Em causa está a possibilidade de estudantes e trabalhadores conseguirem viver na grande cidade do sul do Grão-Ducado. O problema da habitação começa a agitar o Luxemburgo e uma manifestação nacional está convocada para 10 de outubro.

Luxemburgo 4 min.

Manifestação em Esch. "Sem habitação não há dignidade"

Nuno RAMOS DE ALMEIDA A fagulha foi a aprovação pela comuna de Esch-sur-Alzette da interdição da possibilidade de pessoas coabitarem na mesma casa. Em causa está a possibilidade de estudantes e trabalhadores conseguirem viver na grande cidade do sul do Grão-Ducado. O problema da habitação começa a agitar o Luxemburgo e uma manifestação nacional está convocada para 10 de outubro.

Isac Valente trabalha na Kulturfabrik, imigrou para o Luxemburgo há um ano, juntando-se às irmãs que cá vivem desde crianças. Quando estava em férias em Portugal recebeu a comunicação do seu senhorio que ia ser despejado do quarto no final de setembro. A nova legislação da comuna de Esch impede a coabitação e o seu senhorio vai passar a alugar a casa para um só locatário. "Como eu conheço, dezenas de pessoas nesta situação, o que se pretende é correr com quem não tem dinheiro da cidade, a pretexto de combater a especulação fazer uma verdadeira limpeza social", diz. "Esch é uma cidade de estudantes e há muita população jovem, e são vítimas desta nova legislação". É por isso que veio à manifestação convocada para este sábado na segunda maior cidade do Luxemburgo.

Emanuel Kamura, estuda direito e é um dos organizadores desta ação de protesto. "Esta manifestação é contra uma legislação municipal que pretende 'limpar' a cidade dos mais pobres, mas também é um alerta para a questão da habitação. Há muito que os sucessivos governos não fazem nada para resolver este problema."

Esta nova legislação coloca a vida das pessoas em causa, segundo o aluno de direito, "está a obrigar as pessoas a dizerem que são casais, e a mentirem, para poderem continuar a viver aqui". Para Kamura não há dúvidas que esta manifestação, é apenas um início: "nada no mundo foi obtido sem luta".

Emanuel Kamura no uso da palavre Foto: DR

É Kamura que é o primeiro orador desta manifestação. Agradece as organizações que decidiram participar e apresentam os muitos oradores que se seguem. Cerca de 200 pessoas assistem as intervenções e participam nesta ação.

Dezenas de movimentos sociais, partidos, como os Piratas, déi Lenk, e os comunistas, e sindicatos, como a OGBL, apoiaram esta marcha, entre os manifestantes está o português António Valente, vice-presidente do CLAE (Comité de Liaison des Associations d'Etrangers). "Apoiamos esta manifestação porque de há uma década para cá as pessoas que vivem no Luxemburgo tornaram-se escravos da habitação, trabalham para pagar o alojamento, e créditos, e depois resta-lhes pouco para viver. Estamos num país dos mais ricos do mundo e as pessoas vivem na miséria. Isso é inadmissível".

O dirigente associativo português acusa os políticos do Grão-Ducado de apenas terem em consideração os interesses dos luxemburgueses ricos: "Os trabalhadores nos Luxemburgo estão a ser obrigados a alimentar os caprichos de meia-dúzia de ricos que aqui vivem", garante.

No fluxo das intervenções, fica na memória, as palavras de um sindicalista mais velho que fala das condições miseráveis que muitos trabalhadores das obras são obrigados a viver, em quartos em cima dos cafés; e as palavras de uma mulher de origem africana, dirigente de uma associação de jovens imigrantes, que ilustra , em palavras, aquilo que podia resumir a situação de muitos no Grão-Ducado: "Quando não temos tecto não temos escolha, e quando não temos escolha não temos dignidade".

Manifestação nacional a 10 de outubro

Reunião a 19 de agosto Foto: DR

Foi a 19 de agosto que se realizou a primeira reunião na cidade do Luxemburgo para organizar a primeira manifestação nacional para defender o direito à habitação e exigir que o Estado tenha uma outra política em relação ao mercado da habitação.

Brice Montagne é ator e um dos cerca de 15 participantes nesta primeiro encontro. A crise do coronavírus reduziu o seu trabalho a quase nada. Viu-se obrigado a sair de casa e, provavelmente, terá que voltar a viver com a família. É a primeira pessoas a falar, diz que a pandemia agudizou o problema da habitação, a crise abrange toda a Europa, e que deve haver uma resposta coordenada, em todo o continente, juntando as pessoas que são as maiores vítimas desta situação.

Vários participantes na reunião sublinham a gravidade da crise de habitação no Luxemburgo. Uma situação que está a obrigar as pessoas a organizarem-se e a formarem-se associações novas para tentar alterar a situação.

As pessoas reunidas apelam à convocação de uma grande manifestação a 10 de outubro e prometem apoiar a iniciativa de 26 de setembro em Esch-sur-Alzette, que aconteceu este sábado.

Antes de começarem a discutir a lista de reivindicações para que se possa contribuir para começar a resolver o problema da habitação, os participantes escutam dois testemunhos: Um jovem a quem o senhorio aumentou sem aviso os "frais" de 100 euros mensais para mais de 400 euros, e uma mulher, que teve um restaurante, a quem a assistente social a coagiu a alugar um quarto, numa casa que supostamente estaria ela e mais uma pessoa, e que depois o senhorio colocou quatro pessoas a viver num espaço de menos de 60 metros quadrados e só com uma casa de banho.

O problema da habitação toca cada vez mais gente no Luxemburgo, apesar de centenas de milhares de pessoas já terem sido obrigadas a resolver o seu problema em França, Bélgica e Alemanha. A crise da covid-19 veio aumentar ainda mais a dificuldade que quem trabalha tem em habitar no Grão-Ducado.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.