Governo quer explicações para concentração de 10 mil pessoas. E polícia vai fazer greve por causa de desacatos e imagem errada do seu comportamento.

Luxemburgo 29 5 min.

Manifestação em Bruxelas. Depois dos confrontos, tensão política elevada

Telma MIGUEL Governo quer explicações para concentração de 10 mil pessoas. E polícia vai fazer greve por causa de desacatos e imagem errada do seu comportamento.

A grande pergunta desta manhã na capital belga é se mesmo numa causa justa é aceitável infringir as regras de saúde pública? A questão surge depois da manifestação pacífica que ontem à tarde reuniu 10 mil pessoas em frente ao Palácio de Justiça para protestar contra o racismo.

O Movimento Reformista (MR), partido da primeira-ministra, Sophie Wilmès, está a pedir a demissão do burgomestre da comuna Bruxelles-Ville, o socialista Philippe Close, que autorizou a manifestação em frente ao Palácio da Justiça. Mas Close conta também com aliados importantes.

O autarca de Bruxelas salientou que compreende as preocupações dos virologistas, mas sublinhou que também há um aproveitamento do MR, “partido de uma polémica por dia”.

Em Bruxelas, lojas partidas e violência segue-se a manifestação pacífica Dez mil pessoas juntaram-se contra o racismo. Lojas pilhadas levaram à prisão de 150 suspeitos no início da noite.

Do seu lado tem o apoio expresso do presidente do governo da Região Bruxelas Capital, o socialista Rudi Vervoort, que escreveu uma mensagem de apoio no Twitter. A condenação de Sophie Wilmès veio também na mesma rede social: “A causa é justa, mas vendo as imagens lamento que não tenha sido possível seguir as recomendações sanitárias e os esforços daqueles que estão na primeira linha da luta contra a epidemia”, escreveu ontem à tarde, quando foram publicadas imagens aéreas da manifestação.

A tensão entre governo e a comuna está a subir, com Philipe Close a lamentar que a primeira-ministra não lhe tivesse expressado os seus receios diretamente ao telefone.

99% de máscaras e o receio dos virologistas

Em entrevista hoje de manhã à cadeia RTBF, o burgomestre explicou o que o levou a arriscar: “Quando há manifestações em todas as capitais europeias, é preciso encontrar uma solução para a capital da União Europeia, que representa mais de 400 milhões de cidadãos.

Eu vou sublinhar a extrema responsabilidade dos presentes: 99% das pessoas usavam máscaras”. Adiantou que a comuna de Bruxelas entregou 4 mil máscaras que foram distribuídas aos manifestantes. Sublinhou igualmente que se tratou de uma concentração ao ar livre, e que as pessoas procuraram distanciar-se mesmo que isso não tenha sido possível, devido à extraordinária afluência de manifestantes.

13 Bruxelas, 7 de junho AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Bruxelas, 7 de junho AFP Bruxelas, 7 de junho AFP Bruxelas, 7 de junho AFP Bruxelas, 7 de junho AFP Bruxelas, 7 de junho AFP Bruxelas, 7 de junho AFP Bruxelas, 7 de junho AFP Bruxelas, 7 de junho AFP Bruxelas, 7 de junho AFP Bruxelas, 7 de junho AFP Bruxelas, 7 de junho AFP Bruxelas, 7 de junho AFP Bruxelas, 7 de junho AFP

À RTBF, Close disse que trabalhou com os organizadores e com a polícia no sentido de manter a manifestação segura, justificando a decisão de prosseguir com a concentração de repúdio pela morte de George Floyd, na “cidade mais cosmopolita do mundo, onde vivem pessoas de 184 nacionalidades, mas onde também há um problema com o racismo, como em todo o mundo”.

“É verdade que neste contexto seria preferível não haver manifestação, mas também é preciso compreender que não podemos pedir a uma população que contenha a sua cólera. E o trabalho de um burgomestre é encontrar esse equilíbrio entre liberdade de expressão e saúde pública”, defendeu.

Destacados virologistas belgas manifestaram o receio de que a concentração possa vir a desencadear um novo surto, no momento em que a Bélgica começa a avançar no desconfinamento, tendo aberto hoje restaurantes e cafés. “No mês passado, isto seria muito perigoso. Hoje podemos permitir alguns desvios, mas não desta maneira. Não dez mil pessoas. Muitas vão ficar doentes”, alertou Marc van Ranst.

Um virologista governamental do lado dos manifestantes

Mas nem todos analisaram a questão de um ponto estritamente de saúde pública. Emannuel André, virologista, porta-voz do governo federal para a crise do covid-19, cargo que deixou para coordenar a equipa que implementa a estratégia de testagem e “tracing” através de aplicações móveis, é um apoiante de peso dos manifestantes e da decisão de Philippe Close: “Se o racismo não existisse, não haveria dez mil pessoas em Bruxelas a recordar que somos todos iguais. A estas pessoas peço para respeitarem escrupulosamente os comportamentos barreira nos próximos 15 dias e a continuar neste combate toda a vida”.

Hoje, André apresentou a sua saída da coordenação da equipa governamental, explicando que na fase atual de implementação do sistema, e da propagação fraca do coronavírus, as suas qualificações já não são necessárias.

Polícia faz greve

Na sequência da manifestação pacífica, ao fim da tarde de ontem, um grupo pilhou lojas, ateou fogos e atirou pedras à polícia, na comuna vizinha de Ixelles. Philippe Close salientou que os confrontos se ficaram a dever a um “grupo de imbecis e delinquentes que serão levados à justiça”.

Hoje de manhã, a polícia tinha feito 239 detenções e outras se seguirão, avisou: “Da mesma forma que sou inflexível na defesa da liberdade de expressão sou também defensor da ordem pública: vamos encontrar todos os que provocaram desacatos e levá-los à justiça”.

16 AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP

Christos Doulkeridisa, o burgomestre de Ixelles, uma comuna que engloba um dos bairros mais africanos de Bruxelas e uma zona comercial central, vizinha ao Parlamento Europeu, fez face aos saqueadores tentando proteger as lojas.

No Facebook escreveu um longo texto revoltado contra os “atos de vandalismo”, contrários ao espírito “da manifestação de cerca de 10 mil pessoas que defenderam uma causa nobre e fundamental calmamente”. Um grupo que, disse não está “para combater o racismo nem para dialogar. Enquanto eu tento o diálogo, alguns incendeiam sacos de lixo ou caixas e outros lançam tiros para as montras ao lado”.

“É insuportável que alguns se aproveitem de dramas humanos”, lamentou, salientando que muitos africanos da comuna temeram ser confundidos com os desordeiros.Entretanto, um sindicato de polícia, o SLFP, já entregou um pré-aviso de greve por causa dos ataques em que 28 elementos das forças de segurança ficaram feridos.

Dizem ainda que “não há violência policial corrente e exagerada”, “apoiada sobre um fundo racista” e defendem que na gestão da crise no pós-manifestação em Bruxelas os elementos presentes “usaram enorme reserva e cuidado”. E lançam mais achas para a fogueira ao dizer que a manifestação “não estava autorizada”.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.