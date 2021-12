Autoridades anunciam que seis pessoas foram detidas por não ter respeitado o perímetro definido para a realização do protesto.

Manifestação decorre sem violência

Madalena QUEIRÓS Autoridades anunciam que seis pessoas foram detidas por não ter respeitado o perímetro definido para a realização do protesto.

Cerca de seis manifestantes que participavam na manifestação anti-vacinas foram detidos pela polícia, de acordo com as informações divulgadas pelas autoridades. A polícia continua a estar presente na capital para supervisionar os manifestantes e intervir se necessário. Como já tinha sido anunciado a polícia preparou um sistema reforçado para controlar as manifestações e assegurar a ordem pública. Cerca de mil pessoas terão desfilado no protestos, segundo testemunhas.

Filme dos acontecimentos de acordo com os relatos da polícia:

13H30: Um pequeno grupo de manifestantes reuniu-se na zona prevista para o início do protesto no campo de Glacis.

14h15: Um segundo grupo de manifestantes de cerca de 100 pessoas começou a desfilar da Praça da Gare em direcção ao centro da cidade para chegar à área de demonstração. A polícia acompanhou este desfile. Várias ruas da zona da estação e do centro da cidade foram temporariamente fechadas ao trânsito.

14h45: O protesto passou pacificamente pelo mercado de Inverno na Praça da Constituição.

15h30: Após a chegada dos manifestantes a Glacis, um pequeno grupo separou-se e tentou deixar a área de demonstração em direcção ao centro. O grupo foi detido na Avenue de la Porte-Neuve pela polícia sem incidentes.

16h00: Os manifestantes regressaram à área

16h15: Um pequeno grupo de cerca de 20 pessoas deslocou-se pelo centro da cidade. A Polícia esteve presente e prendeu duas pessoas.

17h00: Cerca de 50 pessoas ainda se encontravam na rotunda Schuman e manifestavam-se pacificamente. Embora a manifestação esteja a começar a dissolver-se, a rotunda está actualmente fechada ao trânsito. No total, cerca de meia dúzia de pessoas foram detidas pela polícia.

