Manifestação anti-vacinas decorre sem violência

Redação Manifestantes não respeitaram o perímetro definido pela polícia e partiram da Gare Central. Mas não houve confrontos no protesto

Manifestantes contra as vacinas e o passe sanitário reuniram-se ao início da tarde na estação da Gare e marcharam pelas ruas da capital. De acordo com os organizadores do que chamam "Sábado da Liberdade"esta é já 56ª manifestação. Para evitar incidentes, foi atribuído um corredor aos manifestantes. O protesto devia circular entre o campo Glacis e a Place de l'Europe em Kirchberg. No entanto, os manifestantes não respeitaram esta regra. Pouco antes das 14 horas, começaram a circular nas redes sociais notícias que o ponto de partida do protesto seria a Gare Central.

Por volta das 14h00, cerca de 100 pessoas reuniram-se na praça da estação e tentaram partir na direcção do Glacis. A polícia informou ter escoltado estes manifestantes até ao seu destino, gritando palavras de ordem. O que obrigou a interromper momentaneamente o trânsito no centro da cidade. Mesmo os eléctricos não poderam circular.

