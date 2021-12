Na quinta-feira, o ministro Henri Kox adiantou também ter sido criada uma zona delimitada específica para os manifestantes esperados poderem protestar.

Protestos anticovid

Manifestações. Governo aumenta número de efetivos policiais com reforços do estrangeiro

Redação Na quinta-feira, o ministro Henri Kox adiantou também ter sido criada uma zona delimitada específica para os manifestantes esperados poderem protestar.

O Governo quer garantir que as manifestações previstas para este fim de semana não repetem o cenário de distúrbios do fim de semana passado, na cidade do Luxemburgo, em que 2.000 manifestantes protestaram contra as medidas anticovid . Para isso haverá reforço policial, com mais efetivos, incluindo alguns vindos do estrangeiro, adiantou o Ministro da Segurança Interna, Henri Kox.

A polícia Grã-Ducal vai contar com o apoio de agentes e meios materiais da Bélgica, estando também agora melhor preparada para enfrentar as novas manifestações.

Manifestações do próximo fim de semana vão ter perímetro limitado As próximas manifestações contra as medidas sanitárias a realizar no Grão-Ducado vão ser alvo de um controlo mais apertado por parte das autoridades, garantiu esta quinta-feira o ministro da Segurança Interna, Henri Kox.

Na quinta-feira, o ministro adiantou ter sido definida uma zona delimitada específica para os manifestantes esperados poderem protestar. Mas o reforço de agentes tem como objetivo prevenir eventuais distúrbios, provocados por um número de manifestantes acima do previsto, como aconteceu há uma semana.

Em entrevista, este sábado, ao jornal L'Essentiel, Henri Kox diz ter disponíveis "todos os meios" que a lei permite "dar à polícia para garantir" que o cenário do último fim de semana "não volte a acontecer".

No último sábado, os manifestantes atiraram ovos contra a fachada e janelas da residência privada do primeiro-ministro, Xavier Bettel, e danificaram uma viatura. O chefe de governo condenou os distúrbios e acusou também os manifestantes de terem "assustado" as famílias com crianças que visitavam o mercado de Natal.









Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.