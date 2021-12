As próximas manifestações contra as medidas sanitárias a realizar no Grão-Ducado vão ser alvo de um controlo mais apertado por parte das autoridades, garantiu esta quinta-feira o ministro da Segurança Interna, Henri Kox.

Protestos contra restrições

Manifestações do próximo fim de semana vão ter perímetro limitado

Ana Patrícia CARDOSO As próximas manifestações contra as medidas sanitárias a realizar no Grão-Ducado vão ser alvo de um controlo mais apertado por parte das autoridades, garantiu esta quinta-feira o ministro da Segurança Interna, Henri Kox.

O Governo tomou esta quinta-feira medidas mais concretas para evitar que os desacatos das manifestações de 4 de dezembro se repitam no Grão-Ducado. Em conferência de imprensa conjunta, o ministro da Segurança Interna, Henri Kox, a burgomestre da Cidade de Luxemburgo, Lydie Polfer, e o subchefe da polícia, Donat Donven, apresentaram o plano detalhado da segurança da próxima manifestação contra as medidas sanitárias marcada para sábado, 11 de dezembro.

Assim, os manifestantes só poderão protestar dentro de um perímetro de segurança estabelecido pelas autoridades: entre o parque de estacionamento Glacis e a Place de l'Europe, em Kirchberg, avançou o ministro Henri Kox.

Segundo Henri Kox, os poderes policiais serão alargados numa base temporárias, nomeadamente a realização de controlos de identidade sem aviso prévio. A lei permite esta exceção que e o ministro considera premente dado existir "um risco grave".

"É preciso garantir a segurança das instituições e impedir que figuras públicas se tornem um alvo para os manifestantes", disse o ministro referindo-se à destruição de bens e aos protestos em frente às residências do primeiro-ministro e da ministra da Família, Corinne Cahen que tiveram de ser postos em segurança.

Kox realçou no entanto que "o direito a protestar é parte integrante da democracia e esta liberdade será mantida", mas desde que "não cause danos a terceiros".

Na conferência, a burgomestre Lydie Polfer contou que testemunhou a invasão do mercado de Natal do Knuedler a partir do seu escritório e confessou ter tido "medo", considerando as "medidas excepcionais" necessárias para proteger a população.

No sábado passado cerca de duas mil pessoas saíram à rua contra as novas medidas de contenção da pandemia, com invasões de mercados de Natal, destruição de vários bens e protestos em frente a casa do primeiro-ministro, Xavier Bettel, e da ministra da Família, Corinne Cahen.

No domingo a polícia anunciou a abertura de um inquérito para averiguar os autores dos distúrbios violentos.

No início desta semana, Bettel já tinha garantido no Parlamento que "o que aconteceu no sábado não vai voltar a acontecer" e deixou antever medidas de segurança reforçadas para os próximos ajuntamentos.













