Consulado português foi alertado para a cobrança indevida do envio do voto por correspondência para Portugal. Os Correios do grão-ducado dizem que a situação está resolvida. Falam numa "falha de comunicação".

Luxemburgo 2 min.

"Mal entendido" leva Correios do Luxemburgo a cobrar o envio dos boletins de voto

Teresa CAMARAO Consulado português foi alertado para a cobrança indevida do envio do voto por correspondência para Portugal. Os Correios do grão-ducado dizem que a situação está resolvida. Falam numa "falha de comunicação".

As instruções da Comissão Nacional de Eleições são claras. Para votar nas legislativas o boletim deve chegar a Portugal, no máximo até dia 16 de outubro. Dobrado em quatro, coloca-se dentro do envelope verde que, por sua vez, é colocado num envelope branco com uma fotocópia do cartão de cidadão. Não é preciso pagar selo.

O envelope branco é uma franquia postal paga. Além da morada do Ministério da Adminsitração Interna e do código de barras tem dois altertas explícitos. No lado superior direito o espaço do selo aparece rasurado, imediatamente abaixo está a inscrição "Resposta paga por Portugal". Por outras palavras, é o estado português que assume os custos do envio para assegurar o direito ao voto aos emigrantes.

Nem todos os funcionários do serviço de correios do Luxemburgo entenderam a mensagem. O consulado português do grão-ducado recebeu várias denuncias a dar conta da tentativa de cobrança do envio do boletim de voto para Lisboa. A informação foi confirmada ao Contacto pela chanceler Elisabete Rodrigues que fala em situações pontuais. "Não tivemos muitas pessoas a queixar-se, mas tivemos alguns casos", admitiu sem se comprometer com um número exacto, deixando, no entanto, escapar que as denúncias não ultrapassam "meia dúzia".

Facto é que nenhum português a viver no Luxemburgo pagou para votar. "Ninguém teve de pagar nada, nem voltou aqui com a mesma queixa", garante a chanceler que fala num "mal entendido" e esclarece que a irregularidade só foi detetada entre os eleitores que preferiram dirigir-se a um balcão dos correios em vez de depositarem o voto nos marcos amarelos espalhados pelo país.

Na eventualidade de serem chamados a pagar o envio do voto por correspondência, o consulado tem ordem para repôr a quantia. A indicação foi dada pelo Ministério da Administração Interna, liderado por Eduardo Cabrita.

A denúncia também foi confirmada ao Contacto pelos correios luxemburgueses. "Foi um problema de comunicação que já foi ultrapassado e resolvido", esclareceu o departamento de comunicação. "Fomos contatados pelo consulado português e verificámos que os correios estão a processar o envio dos boletins, sem cobrar".

A uma semana das eleições legislativas de 6 de outubro, 2.114 eleitores recenseados no Luxemburgo já votaram, muito aquém dos 47 mil inscritos no consulado.

Os dados da Admnistração Eleitoral mostram que dos 1,5 milhões de portugueses recenseados no estrangeiro, 35 mil já devolveram o boletim por correspondência.

Na semana passada, no Reino Unido, dezenas de envelopes foram devolvidos aos eleitores pelos correios britânicos. Pedro Xavier da secção do PSD do país denunciou 127 casos.

Confrontada com a situação, a chanceler do consulado português no grão-ducado garante que, até ao momento, os votos dos portugueses no país não correm o mesmo risco.