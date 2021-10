Numa carta enviada a várias publicações, o advogado Gaston Vogel tinha chamado "escória" aos mendigos romenos.

Maître Vogel defende-se contra qualquer comentário racista

Redação Numa carta enviada a várias publicações, o advogado Gaston Vogel tinha chamado "escória" aos mendigos romenos.

"Fedorentos", "escumalha". Numa carta aberta dirigida ao Presidente da Câmara do Luxemburgo, Gaston Vogel não se poupou a descrever os mendigos romenos presentes na capital.



Seis anos após a sua carta, o advogado foi levado perante o tribunal por incitação ao ódio. E em tribunal, o arguido de 85 anos continua a rejeitar firmemente qualquer intenção racista. Mas esta não é a opinião da Ligue des droits de l'homme (LDH), que apresentou imediatamente uma queixa quando leu a carta publicada pela RTL e pelo Lëtzebuerger Journal.

Além disso, perante o juiz, os dois meios de comunicação social devem também responder pela sua escolha editorial para fazer eco das observações sem mais precauções. Xenófobo, Gaston Vogel? Defende-se como um "homem de esquerda" e recorda algumas das suas intervenções em defesa dos ciganos ou dos Sinti.

Presidente da Câmara italiano que integrou 500 refugiados condenado a 13 anos por "cumplicidade na migração ilegal" Durante o seu mandato, Lucano, ex-professor , tornou o Riace famoso pelo seu muito elogiado modelo de integração como meio de inverter o despovoamento.

Segundo Vogel a sua carta não tinha outro objetivo senão chamar a atenção para uma realidade problemática: os mendigos da Europa Central ou Oriental estão por vezes sob o controlo de grupos organizados e vítimas de tráfico humano. E o jornal lamentou que não tivesse sido encontrada uma solução para este problema.

Mas no final, na sexta-feira, a primeira audiência sobre esta questão não foi tanto sobre a escolha dos termos utilizados, mas sobre esta percepção de uma faceta do crime. No final dos debates, um representante da Liga dos Direitos Humanos (o partido civil) tenha descrito a reunião como "fora de contexto".

A audição de dois polícias envolvidos na investigação e as da Presidente da Câmara de Lydie Polfer (DP) e do vereador Laurent Mosar (CSV) nada teve a ver com a substância das acusações feitas contra Vogel. Falou-se mais de insegurança do que de comentários discriminatórios.

O julgamento prosseguirá a 15 de outubro. Em caso de condenação, a LDH não pede qualquer compensação financeira ao tribunal, apenas a publicação da sentença nos meios de comunicação incriminados.

Artigo original publicado na edição francesa do Luxemburger Wort



