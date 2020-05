Os pacientes devem primeiro fazer marcação via o site Internet sante.lu/mm ou ligar para o número de telefone 20 333 111.

Maisons médicales” vão voltar a funcionar normalmente a partir de segunda-feira

Susy MARTINS

As chamadas “maisons médicales”, que permitem consultas fora das horas habituais de abertura dos consultórios dos médicos generalistas, vão retomar a sua atividade na próxima segunda-feira.

As “maisons médicales” da cidade do Luxemburgo, Esch-sur-Alzette e Ettelbruck vão voltar a acolher somente pacientes que não estão infetados com a covid-19 e que devem se apresentar sozinhos e com uma máscara de proteção.

Uma das novidades é que os pacientes devem primeiro fazer marcação via o site Internet sante.lu/mm ou ligar para o número de telefone 20 333 111.

Note-se que o horário estipulado tem de ser respeitado.As “maisons médicales” estão abertas a partir das 20:00 e até à meia noite durante a semana. Aos fins de semana e nos dias feriados abrem das 8:00 à meia-noite.



