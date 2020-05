Previamente, os pacientes terão de efetuar uma marcação através do site sante.lu ou pelo telefone 20 333 111.

"Maisons médicales" retomam normalidade a partir de hoje

Henrique DE BURGO

Os postos médicos do país vão regressar à atividade normal a partir desta segunda-feira. Conhecidos como "maisons médicales", estes postos médicos vão voltar a permitir consultas fora do horário de abertura dos consultórios dos médicos generalistas.

Desde 18 de março, as três "maisons médicales", na capital, em Esch-sur-Alzette e em Ettelbruck, recebiam apenas pacientes com covid-19, mas vão deixar de fazê-lo a partir de hoje.

Os pacientes sem covid-19 devem, no entanto, aceder a estes postos médicos com máscara e, de preferência, sem acompanhamento.

As maisons médicales estão acessíveis entre as 20h e a meia-noite, de segunda a sexta-feira. Aos fins de semana e feriados, o horário é alargado entre as 8h da manhã e a meia-noite.



